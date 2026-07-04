اعزام۸ آمبولانس و ۱۹ تکنسین‌ اورژانس اصفهان برای مراسم تشییع رهبر شهید

علی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشبینی افزایش حجم ترددها در محورهای مواصلاتی استان به مقصد تهران اظهار کرد: با توجه به اهمیت مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید و حجم بالای سفرهای جادهای هموطنان، تمامی پایگاههای اورژانس پیشبیمارستانی در سطح استان اصفهان در وضعیت آمادهباش ۱۰۰ درصدی قرار گرفتهاند تا در کوتاهترین زمان ممکن به حوادث احتمالی رسیدگی کنند.
وی با اشاره به بسیج تمامی ظرفیتهای امدادی استان افزود: طبق دستورالعمل ابلاغی، علاوه بر ناوگان عملیاتی اورژانس، ظرفیت آمبولانسهای شرکتهای خصوصی و مراکز درمانی همکار نیز برای مدیریت شرایط پیشرو بهکارگیری شده است و این مراکز در صورت اعلام نیاز از سوی مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان، در عملیاتهای امدادی مشارکت خواهند کرد.
استقرار تیمهای امدادی اصفهان در پایتخت
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان از اعزام مستقیم نیروهای تخصصی این استان به تهران خبر داد و گفت: از روز پنجشنبه، ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵، تیمهای عملیاتی استان اصفهان شامل یک دستگاه اتوبوسآمبولانس و هفت دستگاه آمبولانس پیشرفته بههمراه ۱۹ نفر از تکنسینها و کارشناسان خبره اورژانس، در نقاط تعیینشده در شهر تهران مستقر شدهاند تا پوشش فوریتهای پزشکی مراسم را بر عهده داشته باشند.
توصیههای ایمنی و بهداشتی به شرکتکنندگان
نصیری با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان برای پیشگیری از بروز حوادث در تجمعات، تصریح کرد: از هموطنان عزیز درخواست داریم در صورت مشاهده تراکم بالای جمعیت، پیش از رسیدن به وضعیت بحرانی، از محل تجمع خارج شده و به فضاهای بازتر حرکت کنند؛ همچنین لازم است از تجمع در مسیرهای باریک، هل دادن یکدیگر و رفتارهای پرخطر در حین حرکت خودداری کنند.
وی با اشاره به گرمای هوا و ضرورت پیشگیری از گرمازدگی خاطرنشان کرد: شرکتکنندگان در مراسم حتماً از لباسهای خنک و نخی استفاده کنند، در فواصل زمانی مشخص در سایه استراحت داشته باشند و برای حفظ سلامت خود، مصرف آب و مایعات را بهصورت مستمر و در حجمهای کم در دستور کار قرار دهند تا از بروز گرمازدگی در شرایط محیطی مراسم جلوگیری شود.
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