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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

ناژوان ۱۵ و ۱۸ تیر تعطیل است

ناژوان ۱۵ و ۱۸ تیر تعطیل است

اصفهان- مدیر ناژوان شهرداری اصفهان گفت: تمامی مراکز گردشگری ناژوان در روزهای ۱۵ و ۱۸ تیر هم‌زمان با مراسم ملی تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب تعطیل خواهد بود.

به گزازش خبرگزاری مهر، مهدی قائلی با اشاره به این موضوع اظهار کرد: در راستای پاسداشت مقام شامخ قائد شهید امت و همراهی با ملت ایران در آیین‌های وداع و بدرقه این شهید والامقام، تمامی مراکز گردشگری ناژوان در دو روز یادشده تعطیل خواهد بود.

وی افزود: بر اساس این تصمیم و با هدف فراهم شدن زمینه حضور گسترده‌تر شهروندان در مراسم‌های تشییع و تدفین، هیچ‌یک از مجموعه‌های گردشگری، تفریحی و خدماتی ناژوان در این دو روز فعالیت نخواهند داشت.

مدیر ناژوان شهرداری اصفهان با دعوت از شهروندان برای حضور در آیین‌های بزرگداشت این شهید والامقام خاطرنشان کرد: امید است مردم شهیدپرور اصفهان همچون همیشه با حضور پرشور خود، وفاداری و ارادت خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و ولایت نشان دهند.

قائلی تصریح کرد: فعالیت مراکز گردشگری ناژوان خارج از روزهای اعلام‌شده طبق روال عادی ادامه خواهد داشت و خدمات‌رسانی پس از پایان این مناسبت‌ها از سر گرفته می‌شود.

کد مطلب 6878975

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