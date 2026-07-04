از اربعین تا مصلی

خبرگزاری مهر - مجله مهر: ما این صحنهها را از نزدیک دیده بودیم؛ همان روزهایی که جادههای اربعین، خانه همه مردم شده بود. انگار همه دنیا میدانست مقصد، خانه حسین(ع) است و در این راه، هیچکس غریبه نیست.
این روزها دوباره همان تصویرها زنده شدهاند. مردمی که مبعوث شدهاند؛ بیقرار، بیدعوت و بیتکلف، از هر کوچه و شهر راه افتادهاند. یکی آب به دست گرفته، یکی پرچم، یکی کودک روی دوش، یکی دلش را. انگار همان روح اربعین، دوباره در رگهای این سرزمین جریان پیدا کرده و مردم، بیآنکه کسی فرمانشان دهد، فقط به ندای عشق پاسخ دادهاند.
این عکس فقط خواب یک پدر کنار دو فرزندش نیست؛ تصویری از آرامش میان شلوغیهاست. روایت مردمی است که وقتی پای حسین(ع) و ذریه حضرت زهرا(س) در میان باشد، خستگی را فراموش میکنند و زمین، آغوششان میشود. ما این خیزش و این حماسه را پیشتر یکجا دیده بودیم؛ در اربعین حسینی. حالا همان مردم مبعوثشده، دوباره برخاستهاند.
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