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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

۲۶۰۰ زائر از میناب برای وداع با رهبر شهید انقلاب راهی تهران شدند

۲۶۰۰ زائر از میناب برای وداع با رهبر شهید انقلاب راهی تهران شدند

میناب - فرماندار ویژه میناب گفت: ۲۶۰۰ زائر این شهرستان با بیش از ۴۰۰ خودروی شخصی، اتوبوس و قطار برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به تهران اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر ظهر شنبه در مراسم بدرقه زائران مینابی اعزامی به تهران برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی را به ملت فهیم و شریف ایران اسلامی تسلیت عرض می‌کنم.

وی افزود: شهرستان میناب ۲۶۰۰ زائر را در قالب کاروان «کربلای ایران ۱۶۸» به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اعزام کرده است که از این تعداد ۲ هزار نفر با بیش از ۴۰۰ خودروی شخصی ۴۰۰ نفر با اتوبوس و ۱۶۰ نفر با قطار راهی تهران شدند.

فرماندار ویژه شهرستان میناب، بیان کرد: دو تیم پزشکی از هلال احمر و دانشکده علوم پزشکی این کاروان را همراهی می‌کنند و تمامی ظرفیت‌های مردمی شهرستان برای پشتیبانی از زائران به کار گرفته شده است.

رادمهر، ادامه داد: همچنین مواکبی برای خدمت‌رسانی به زائران در تهران برپا شده و تمهیدات لازم برای اسکان آنان در منطقه ۱۵ تهران پیش‌بینی شده است.

وی، تصریح کرد: پس از پایان مراسم تهران زائران به مشهد مقدس اعزام خواهند شد و پیش‌بینی‌های لازم برای ارائه خدمات به آنان نیز انجام شده است.

فرماندار ویژه شهرستان میناب در پایان، گفت: ستاد بزرگداشت برای رسیدگی به مشکلات احتمالی زائران در طول مسیر تشکیل شده و شماره‌های تماس در اختیار آنان قرار گرفته است.

کد مطلب 6878954

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