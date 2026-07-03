به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مفید سهرابی، اظهار کرد: شهرستان میناب در آستانه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید با بسیج ظرفیت‌های مردمی و اجرایی خود را برای اعزام کاروانی ۲ هزار و ۵۰۰ نفری با عنوان «کربلای ایران، میناب ۱۶۸» به تهران آماده کرده است.

وی افزود: زائران صبح روز شنبه ۱۳ تیرماه ساعت ۸:۳۰ از مسجد امام (ره) با بدرقه مردم ولایت‌مدار و انقلابی شهرستان میناب عازم تهران خواهند شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میناب، بیان کرد: در طول مسیر از اعضای کاروان پذیرایی خواهد شد و پس از ورود به تهران نیز در منطقه ۱۶ توسط مسئولان اسکان داده می‌شوند.

سهرابی سهمیه اعزام این شهرستان را هشت دستگاه اتوبوس، قطار و بیش از ۵۰۰ خودروی شخصی عنوان کرد.

وی همچنین از آماده‌باش کامل خادمان و موکب‌های شهرستان میناب برای میزبانی از زائران هرمزگانی در تهران خبر داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میناب، گفت: کاروان‌های مردمی این شهرستان با نام رمز «کربلای ایران، میناب ۱۶۸» روز ۱۳ تیرماه به تهران اعزام خواهند شد.

وی افزود: روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (قدس‌سره) تهران برگزار خواهد شد.

سهرابی، ادامه داد: روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌ویکم ماه محرم مراسم تشییع در تهران، روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌ودوم ماه محرم مراسم تشییع در شهر مقدس قم و روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌وچهارم ماه محرم مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار می‌شود.

وی گفت: حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای در پی حملات کور دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی به مناطقی در محدوده خیابان پاستور و بیت رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ به شهادت نائل آمدند.