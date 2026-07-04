  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

خسرویار: ووشو خراسان شمالی برای مدال‌آوری در آسیا و جهان برنامه دارد

خسرویار: ووشو خراسان شمالی برای مدال‌آوری در آسیا و جهان برنامه دارد

بجنورد- رئیس هیئت ووشو خراسان شمالی گفت: با تقویت زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی هدفمند، این رشته برای کسب مدال در رقابت‌های آسیایی و جهانی آماده می‌شود.

خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خدمت جامعه ووشو استان بودیم و برای دومین دوره نیز این مسئولیت به بنده سپرده شد ووشو به‌عنوان یک ورزش پرمدال در سبد مدالی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک قرار دارد و امید زیادی برای مدال‌آوری در بازی‌های آسیایی، جهانی و همچنین بازی‌های المپیک جوانان وجود دارد.

وی با اشاره به روند روبه‌رشد ووشو در خراسان شمالی افزود: زیرساخت‌ها با همراهی دوستان در حال تکمیل است، اما هدف اصلی ما حضور نمایندگان استان در بازی‌های آسیایی آینده و کسب مدال برای ارتقای سبد مدالی کشور است. همچنین ایجاد یک خانه تخصصی ووشو در یکی از شهرستان‌های استان از برنامه‌های مهم چهار سال آینده خواهد بود.

رئیس هیئت ووشو خراسان شمالی ابراز امیدواری کرد که این رشته پس از حضور در المپیک جوانان، بتواند در آینده نزدیک به بازی‌های تابستانی المپیک نیز راه پیدا کند.

کد مطلب 6878964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها