خسرویار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خدمت جامعه ووشو استان بودیم و برای دومین دوره نیز این مسئولیت به بنده سپرده شد ووشو بهعنوان یک ورزش پرمدال در سبد مدالی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک قرار دارد و امید زیادی برای مدالآوری در بازیهای آسیایی، جهانی و همچنین بازیهای المپیک جوانان وجود دارد.
وی با اشاره به روند روبهرشد ووشو در خراسان شمالی افزود: زیرساختها با همراهی دوستان در حال تکمیل است، اما هدف اصلی ما حضور نمایندگان استان در بازیهای آسیایی آینده و کسب مدال برای ارتقای سبد مدالی کشور است. همچنین ایجاد یک خانه تخصصی ووشو در یکی از شهرستانهای استان از برنامههای مهم چهار سال آینده خواهد بود.
رئیس هیئت ووشو خراسان شمالی ابراز امیدواری کرد که این رشته پس از حضور در المپیک جوانان، بتواند در آینده نزدیک به بازیهای تابستانی المپیک نیز راه پیدا کند.
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