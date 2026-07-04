خبرگزاری مهر - حسام الدین حیدری: این پرچم تنها پارچه‌ای سرخ برای زیبایی صحنه نیست عهدی است که از کربلا تا امروز به یادگار مانده است. «یالثارات الحسین» یعنی هنوز خون مظلوم صاحب دارد، هنوز راه ناتمام عاشورا رهرو دارد و هنوز اگر پرچمی سرخ برافراشته می‌شود یعنی قصه حق و باطل به پایان نرسیده است.

امروز کنار پیکر مطهر بهترین شهید این سرزمین کنار تابوت رهبر شهید انقلاب و اهل بیتش این پرچم بی‌صدا سخن می‌گوید سخنی که از هزار خطابه رساتر است. گویی تاریخ بار دیگر ورق خورده و همان ندای کهن را در گوش زمان زمزمه می‌کند ندایی که از دل نینوا برخاست و هنوز خاموش نشده است. دشمن شاید گمان کرده باشد با ریختن خون مردان خدا، راه آنها را مسدود می‌کند اما سنت این راه چیز دیگری است. خون اگر برای خدا بر زمین بریزد خاموش نمی‌شود می‌جوشد تنوره می‌کشد فریاد برمی‌آورد ریشه می‌دواند می‌روید تکثیر می‌شود و آتشفشان می‌شود و از هر قطره‌اش هزاران قامت استوار سر برمی‌آورد.

این پرچم را کنار این تابوت‌ها بی‌حکمت نگذاشته‌اند. اینجا میان عطر شهادت اعلام می‌شود که این خون‌ها بی‌صاحب نیست. اینجا تاریخ دوباره گواهی می‌دهد که هر شهیدی وارث خون حسین (ع) است و هر ظلمی روزی پاسخ خود را خواهد گرفت. ما وارث اشک‌های زینب (س) هستیم اما تنها برای گریستن نیامده‌ایم. ما فرزندان مکتبی هستیم که خون را سرمایه بیداری امت می‌داند نه پایان راه، شهادت برای ما پایان نیست آغاز مسئولیت است.

و امروز در برابر این پرچم سرخ تنها یک جمله از دل برمی‌آید جمله‌ای که نه شعار است و نه احساسی زودگذر، بلکه عهدی است که تا آخرین نفس خونخواه توییم. خونخواه توییم نه از سر خشم که از سر وفاداری، خونخواه توییم زیرا باور داریم خون شهید امانتی بر دوش زندگان است، خونخواه توییم تا پرچمی که با خون برافراشته شده هرگز بر زمین نیفتد و راهی که با شهادت روشن شده در غبار فراموشی گم نشود و خونخواه توییم تا آن خوک زرد بداند دوران بزن و درو گذشته است.

این پرچم وعده انتقام شخصی نیست اعلام ایستادگی در برابر ظلم است یعنی تا زمانی که جبهه حق پابرجاست خون شهیدان نیز زنده است و مطالبه عدالت هرگز از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد،

امروز کنار این پیکرهای مطهر با تمام وجود زمزمه می‌کنیم نه خونتان فراموش خواهد شد و نه راهتان، ما ادامه‌دهنده همان راهیم همان راهی که از کربلا آغاز شد در انقلاب اسلامی امتداد یافت و با خون رهبر شهید این سرزمین دوباره امضا شد. خونخواه توییم و تا برافراشته ماندن پرچم حق بر این عهد خواهیم ماند.

آقاجان آسوده باش خون تو در هیاهوی دنیا زیر غبار مصلحت‌های زودگذر و عافیت‌طلبی‌های بی‌ریشه فراموش نخواهد شد. ای آقای شهید ایران اگر روزی عده‌ای بخواهند حافظه ملت را از یاد قاتلانت تهی کنند یا انتقام خونت را به بهای آسایش و منفعت معامله کنند ما از عهد خود بازنخواهیم گشت. رهبر شهیدم ما باور داریم که حق هرچند دیر اما هرگز بی‌پاسخ نمی‌ماند و خون مظلوم روزی دامن ستمگر را خواهد گرفت. قائد شهید امت این پیمان را نه با زبان که با دل و جان بسته‌ایم، خونخواه توییم و تا روزی که عدالت درباره قاتلانت اجرا شود این عهد را نه فراموش خواهیم کرد و نه اجازه خواهیم داد دیگران آن را به فراموشی بسپارند.