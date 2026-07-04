به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر شنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت احداث پالایشگاه صنعتی دام، با تأکید بر اینکه احداث پالایشگاه صنعتی دام از ضرورت های توسعه استان است، گفت: اجرای این طرح با هدف جلوگیری از خام‌فروشی، ایجاد ارزش افزوده، توسعه صنایع پایین‌دستی و اشتغال‌زایی، به عنوان یک پروژه ماندگار و راهبردی با جدیت در دستور کار استان قرار دارد.

نوری این طرح را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی و توسعه‌ای استان برشمرد و بر تسریع در طراحی، فازبندی و پیگیری اجرای آن تأکید کرد.

وی با بیان اینکه احداث پالایشگاه صنعتی دام از الزامات توسعه استان و از پروژه‌های راهبردی خراسان شمالی است، اظهار داشت: این طرح باید به گونه‌ای طراحی شود که متناسب با نیازهای روز استان و منطبق با رویکردهای نوین صنعت دام باشد تا بتوان آن را در سطح ملی نیز با قدرت پیگیری و حمایت کرد.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی در تدوین این پروژه افزود: سرمایه‌گذار باید از مشاوران توانمند و متخصص برای طراحی جامع طرح استفاده کند تا تمامی ابعاد فنی، اقتصادی و اجرایی آن به صورت دقیق پیش‌بینی شود.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه اجرای این پروژه باید به صورت مرحله‌ای انجام شود، تصریح کرد: پس از نهایی شدن طراحی، فازبندی طرح باید با دقت انجام شود تا اجرای آن با برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با ظرفیت‌های موجود پیش برود.

نوری با اشاره به اینکه این پروژه از محل مجوزهای بی‌نام دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال پایدار یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای پالایشگاه صنعتی دام است و تمامی اقدامات باید در راستای افزایش فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی استان برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: علاوه بر ظرفیت‌های اقتصادی، در اسناد بالادستی نیز بر اجرای چنین طرح‌هایی تأکید شده و استان در این زمینه دارای تکالیف مشخصی است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر دامپروری استان اظهار داشت: دام خراسان شمالی به دلیل بهره‌مندی از مراتع غنی و پوشش گسترده گیاهان دارویی، از کیفیت مطلوبی برخوردار است و همین ویژگی، کیفیت گوشت تولیدی استان را در سطح کشور ممتاز کرده است؛ بنابراین ایجاد صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بهره‌برداری هرچه بهتر از این ظرفیت ارزشمند است.

نوری با تأکید بر عزم جدی مدیریت استان برای اجرای این پروژه گفت: برای احداث پالایشگاه صنعتی دام بسیار مصمم هستیم و همه ظرفیت‌های موجود را برای تحقق این طرح به کار خواهیم گرفت.

وی همچنین اولویت استان را استفاده از توان سرمایه‌گذاران بومی عنوان کرد و افزود: سرمایه‌گذاران خراسان شمالی از توانمندی و ظرفیت مناسبی برخوردارند و تلاش خواهیم کرد در اجرای این پروژه بیشترین بهره را از توان بخش خصوصی استان ببریم.