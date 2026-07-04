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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی استان سمنان برای سلامت بازار

هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی استان سمنان برای سلامت بازار

سمنان- مدیر جهاد کشاورزی سمنان از برگزاری مانور مشترک بازرسی نانوایی‌ها و مراکز توزیع کالاهای اساسی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام شده است.

مهراز کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مانور مشترک بازرسی و نظارت بر نانوایی ها و مراکز توزیع کالاهای اساسی در سمنان خبر داد و اظهار کرد: تشدید نظارت بر بازار، پایش کیفیت خدمات و مقابله با هرگونه تخلف در زنجیره تأمین کالاهای اساسی از اهداف طرح است.

وی با اشاره به اینکه این مانور همزمان با هفته مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفته است، یادآور شد: رعایت ضوابط قانونی، کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان و انطباق روند عرضه با دستورالعمل‌های ابلاغی مورد تاکید این بازرسی ها است.

مدیر جهاد کشاورزی سمنان با تأکید بر اهمیت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تصریح کرد: برگزاری این مانور، نمادی از هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول در راستای تأمین امنیت غذایی، حفظ آرامش بازار و مقابله با عرضه خارج از ضابطه و قاچاق کالا است.

کاظمی ادامه داد: نظارت دقیق و مستمر بر بازار، مؤثرترین راهکار برای پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

وی با تاکید بر تداوم رصد بازرسی‌های مشترک، سلامت چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، اضافه کرد: برای ایجاد بازاری عادلانه و حفظ حقوق شهروندان از هیچ تلاشی در جهاد کشاورزی کوتاهی نخواهیم داشت.

کد مطلب 6879197

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