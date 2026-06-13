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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

توزیع کالاهای اساسی برای هیئت‌های حسینی در سمنان؛ موجودی مطلوب است

توزیع کالاهای اساسی برای هیئت‌های حسینی در سمنان؛ موجودی مطلوب است

سمنان-معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان سمنان از تأمین و ارسال سهمیه کالاهای اساسی شامل برنج، مرغ منجمد، روغن و شکر ویژه هیئت‌های مذهبی استان به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مومن غروب شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار در محل اداره کل جهاد کشاورزی سمنان از وضعیت کالاهای اساسی در استان ابراز رضایت کرد و افزود: زنجیره عرضه در استان پایدار است.

وی به نظارت دقیق بر شبکه توزیع و تکمیل انبارهای ذخیره تاکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر موجودی راهبردی اقلام ضروری مطلوب بوده و کمبودی در استان دیده نشده است.

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به در پیش بودن ایام محرم و عزاداری سالار شهیدان از تامین سهمیه کالاهای اساسی هیات‌های مذهبی استان خبر داد و افزود: این کالاها شامل برنج، مرغ منجمد، روغن و شکر است.

مومن با بیان اینکه اقلام مورد نظر برای توزیع به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها ارسال شده است، تاکید کرد: امنیت غذایی استان برقرار و مشکلی برای اقلام ضروری هیئت های مذهبی وجود ندارد.

وی اظهار کرد: به منظور حفظ وفور کالا، پیشگیری از نوسانات غیر منطقی و تضمین آرامش بازار پایش روزانه وضعیت بازار و هماهنگی میان تولید کننده و توزیع کننده در استان سمنان ادامه دار است.

کد مطلب 6859151

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