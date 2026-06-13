به گزارش خبرنگار مهر، علی مومن غروب شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار در محل اداره کل جهاد کشاورزی سمنان از وضعیت کالاهای اساسی در استان ابراز رضایت کرد و افزود: زنجیره عرضه در استان پایدار است.

وی به نظارت دقیق بر شبکه توزیع و تکمیل انبارهای ذخیره تاکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر موجودی راهبردی اقلام ضروری مطلوب بوده و کمبودی در استان دیده نشده است.

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به در پیش بودن ایام محرم و عزاداری سالار شهیدان از تامین سهمیه کالاهای اساسی هیات‌های مذهبی استان خبر داد و افزود: این کالاها شامل برنج، مرغ منجمد، روغن و شکر است.

مومن با بیان اینکه اقلام مورد نظر برای توزیع به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها ارسال شده است، تاکید کرد: امنیت غذایی استان برقرار و مشکلی برای اقلام ضروری هیئت های مذهبی وجود ندارد.

وی اظهار کرد: به منظور حفظ وفور کالا، پیشگیری از نوسانات غیر منطقی و تضمین آرامش بازار پایش روزانه وضعیت بازار و هماهنگی میان تولید کننده و توزیع کننده در استان سمنان ادامه دار است.