  1. استانها
  2. اردبیل
۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

تحقق ۱۰۰درصدی تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور در اولویت است

تحقق ۱۰۰درصدی تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور در اولویت است

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: تحقق ۱۰۰درصدی تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور تا پایان سال جاری در اولویت کاری قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در دیدار با معاون یکی از بانک های عامل اظهار کرد: تأمین مالی واحدهای اقتصادی از مهم‌ترین اهداف دولت در مسیر رونق تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی است و شبکه بانکی نقش محوری در تحقق این هدف بر عهده دارد.

وی افزود: بانک‌ها به‌عنوان بازوی اصلی دولت در حوزه اقتصادی، باید با تعامل و همکاری نزدیک با استانداری، زمینه اجرای طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را فراهم کنند.

استاندار اردبیل با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان تصریح کرد: پرداخت تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این سفر باید در اولویت برنامه‌های بانک‌ها قرار گیرد و انتظار می‌رود تا پایان سال، تمامی تعهدات تسهیلاتی به‌طور کامل محقق شود.

امامی یگانه همچنین بر ضرورت تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مردمی و پرونده‌های تسهیلاتی تأکید کرد و گفت: درخواست‌های مردم و مسائل مرتبط با پرداخت تسهیلات باید با هماهنگی و تعامل میان بانک‌ها و استانداری، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

کد مطلب 6879198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها