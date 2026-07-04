به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در دیدار با معاون یکی از بانک های عامل اظهار کرد: تأمین مالی واحدهای اقتصادی از مهمترین اهداف دولت در مسیر رونق تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی است و شبکه بانکی نقش محوری در تحقق این هدف بر عهده دارد.
وی افزود: بانکها بهعنوان بازوی اصلی دولت در حوزه اقتصادی، باید با تعامل و همکاری نزدیک با استانداری، زمینه اجرای طرحهای توسعهای و حمایت از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی را فراهم کنند.
استاندار اردبیل با اشاره به مصوبات سفر رئیسجمهور به استان تصریح کرد: پرداخت تسهیلات پیشبینیشده در این سفر باید در اولویت برنامههای بانکها قرار گیرد و انتظار میرود تا پایان سال، تمامی تعهدات تسهیلاتی بهطور کامل محقق شود.
امامی یگانه همچنین بر ضرورت تسریع در رسیدگی به درخواستهای مردمی و پروندههای تسهیلاتی تأکید کرد و گفت: درخواستهای مردم و مسائل مرتبط با پرداخت تسهیلات باید با هماهنگی و تعامل میان بانکها و استانداری، در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
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