حضور اصناف و فعالان اقتصادی استان اردبیل در مراسم تشییع امام شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در جلسه قرارگاه اقتصادی استان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم تشییع امام شهید اظهار کرد: استان اردبیل همزمان با سراسر کشور حضوری فعال در این مراسم خواهد داشت و قرارگاه اقتصادی استان نیز پشتیبانی لازم را انجام داده و تمامی تمهیدات مورد نیاز را پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: اعضای قرارگاه اقتصادی، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، اصناف و واحدهای تولیدی استان با حضور گسترده در مراسم‌های مرتبط با تشییع امام شهید در سطح استان و کشور، همراهی خود را با این رویداد ملی نشان خواهند داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی گفت: روند تأمین و توزیع اقلام ضروری در استان بدون وقفه ادامه دارد و طی ۳ ماه گذشته بیش از ۹۰هزار تن کالای اساسی در بازار استان توزیع شده و همچنین در همین مدت، ۴۲هزار تن کالا وارد استان شده است.

خلیلی با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار و نانوایی‌ها تصریح کرد: با هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی و تخلفات مرتبط با عرضه آرد، برخورد قانونی و تعزیراتی قاطع انجام خواهد شد.

وی همچنین از اجرای طرح‌های جدید در حوزه تنظیم بازار خبر داد و گفت: هوشمندسازی توزیع کالاهای اساسی با چند قلم کالای ضروری به‌زودی در استان آغاز می‌شود و طرح «۱۰۰۰ بازار - ۱۰۰۰ میدان» نیز با هدف عرضه مستقیم کالا و دسترسی آسان‌تر مردم به اقلام مورد نیاز اجرایی خواهد شد.