رشد ۲ برابری اعتبارات عمرانی ملی استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به افزایش اعتبارات پروژههای عمرانی ملی اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۶هزار و ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار عمرانی ملی به استان اختصاص یافته بود که این رقم امسال به حدود ۱۳هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه امسال بیش از ۲هزار میلیارد تومان اعتبار در کمیتههای برنامهریزی و توسعه شهرستانها توزیع شده است، افزود: در سفرهای شهرستانی نیز بر تکمیل پروژههای نیمهتمام هر شهرستان تأکید شده و توزیع اعتبارات استانی سایر شهرستانها نیز تا پایان تیر نهایی خواهد شد.
استاندار اردبیل گفت: این افزایش ۲ برابری اعتبارات عمرانی ملی استان اردبیل براساس مصوبات سفر رئیسجمهور در سال گذشته محقق شده است.
امامی یگانه بر برگزاری منظم جلسات کمیته جذب اعتبارات و پیگیری مستمر مدیران دستگاههای اجرایی برای جذب منابع ملی تأکید کرد و افزود: تأمین منابع مالی مورد نیاز از محل مولدسازی، مسؤولیتهای اجتماعی و همچنین پیگیری وصول درآمدهای عمومی استان از دیگر محورهای مورد تأکید در این جلسه بود.
وی همچنین نظارت دقیق و مستمر بر اجرای پروژههای عمرانی را از اولویتهای استان اردبیل برشمرد و بیان کرد: تکمیل پروژههای شاخص در حوزه بزرگراهها، بیمارستانهای استان، تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی، تکمیل پایاب سدها و اجرای طرحهای آبرسانی شهری و روستایی از مهمترین اولویتهای عمرانی استان است.
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