مراسم گرامیداشت رهبر شهید از عالی قاپو تا امام زاده سیدصدرالدین اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه هماهنگی اعزام کاروان‌های مردمی به مراسم تشییع رهبر شهید امت در تهران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امت، اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مراسم بزرگداشت و اعزام کاروان‌های مردمی از اردبیل انجام شده است

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، روز دوشنبه همزمان با مراسم تشییع در تهران، مراسم گرامیداشت در اردبیل به صورت پیاده‌روی مردمی از میدان عالی‌قاپو تا آستان مقدس امامزاده سیدصدرالدین برگزار خواهد شد.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: ۴۵ کاروان از استان اردبیل برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید امت به تهران اعزام می‌شوند. برنامه بدرقه این کاروان‌ها روز یکشنبه از محل امامزاده سیدصدرالدین اردبیل برگزار خواهد شد.

وی افزود : تمامی تمهیدات لازم برای ایاب و ذهاب، خدمات مورد نیاز و پشتیبانی‌های لازم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای شهرستان فراهم شده است تا این مراسم در فضایی منظم و باشکوه برگزار شود.

وی حضور گسترده و پرشور مردم درمراسم تشییع رهبر شهید امت را نمادی از وحدت، اقتدار و قدرشناسی ملت ایران نسبت به رهبر شهید امت ومقام والای شهیدان دانست.