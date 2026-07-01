تمهیدات برای اعزام مردم استان به آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید

به گزارش خبرگراری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست ستاد استانی آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: ستاد استانی برگزاری مراسم با محوریت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و با مشارکت فرمانداریها و دستگاههای اجرایی از جمله سپاه تشکیل شد.
وی افزود: تمامی هماهنگیهای لازم برای اعزام و حضور شهروندان از نقاط مختلف استان در این مراسم انجام شده و برنامهریزیهای مورد نیاز در حوزههای حملونقل، پشتیبانی و خدمات اجرایی به سرانجام رسیده است.
استاندار اردبیل با اشاره به پیشبینی امکانات لازم برای اعزام شرکتکنندگان گفت: ناوگان اتوبوسی، تیمهای پزشکی و درمانی، روحانیون، مداحان و سایر عوامل اجرایی که از سوی استان در مراسم حضور خواهند داشت، سازماندهی شدهاند تا خدمات لازم به زائران ارائه شود.
امامی یگانه با اشاره به اینکه ثبتنام و ساماندهی متقاضیان حضور در این مراسم از طریق حوزههای مقاومت بسیج و با هماهنگی دستگاههای ذیربط انجام شده است، ادامه داد: انتظار میرود مردم ولایتمدار استان اردبیل همچون گذشته حضوری گسترده و باشکوه در این آیین داشته باشند.
وی با بیان اینکه بخشی از نیازهای پشتیبانی و لجستیکی مراسم با مشارکت بخش خصوصی و همراهی مردم تأمین شده است، تصریح کرد: علاوه بر تأمین امکانات حملونقل، اقلام و تجهیزات مورد نیاز نیز پیشبینی شده و با همکاری همه دستگاهها، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم و حضور منسجم مردم استان فراهم میشود.
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