برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در قم قطعی است/ مسیر از جمکران تا حرم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه با تبیین جایگاه والای شهادت و نقش بی‌بدیل رهبر شهید در هدایت انقلاب اسلامی، بر برگزاری باشکوه مراسم تشییع با حضور گسترده مردم تأکید شده است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین

شهادت، بلندترین قله سلوک بندگان صالح و مظهر وفاداری به عهد الهی است. شهیدان والامقام با بذل جان گرانقدر خویش، چراغ هدایت امت اسلامی و سرمایه‌های ماندگار عزت، استقلال و بیداری جوامع اسلامی گردیده‌اند.

قائد شهید ایران، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره)، که سال‌های متمادی انقلاب اسلامی را با حکمت، صلابت و مجاهدتی خستگی‌ناپذیر رهبری نمودند، برجسته‌ترین شخصیت تأثیرگذار دوره معاصر ایران و جهان اسلام پس از امام راحل(ره) به شمار آمده و نام و خاطره ایشان، قرین عزت، استقلال، آزادگی و شجاعت است و رهنمودهای ایشان چراغ راه ملت ایران و الهام‌بخش آزادگان جهان خواهد بود.

به استحضار مردم شریف و ولایتمدار استان قم می‌رساند، بدرقه پیکر مطهر این شهید والامقام با حضور میلیونی امت اسلامی از ساعت ۵ صبح روز سه‌شنبه شانزدهم تیرماه ۱۴۰۵ با اقامه نماز بر پیکر مطهر در صحن مسجد مقدس جمکران آغاز می‌گردد و همزمان در بلوار پیامبر اعظم(ص)، مسیر منتهی به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و خیابان‌های پیرامونی ادامه خواهد یافت.

در ادامه، با بدرقه و مشایعت خیل عظیم دلدادگان، پیکر مطهر به سمت حرم حضرت معصومه(س) تشییع خواهد شد.

یقیناً حضور حماسی علاقه‌مندان و وفاداران به آرمان‌های جاویدان امام خمینی(ره)، امام شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، همراه با حفظ نظم، آرامش و رفتار صبورانه، تابلویی باشکوه از عظمت عشق و ارادت امت اسلامی به رهبر شهید را به نمایش خواهد گذاشت.