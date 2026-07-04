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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

شیخ عیسی قاسم: راه امام خمینی و رهبر شهید با قدرت ادامه خواهد یافت

شیخ عیسی قاسم: راه امام خمینی و رهبر شهید با قدرت ادامه خواهد یافت

رهبر شیعیان بحرین با انتشار پیامی ضمن اشاره به مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، بر تداوم راه و مسیر ایشان توسط آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین با انتشار پیامی ضمن اشاره به مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، بر تداوم راه و مسیر ایشان توسط آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تأکید کرد.

آیت‌الله شیخ قاسم تصریح کرد که آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای اکنون هدایت جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و همان راه و هدفی را دنبال می‌کند که امام خمینی و رهبر شهید، آیت‌الله خامنه‌ای، برای آن تلاش کردند.

وی افزود: رهبری امام خمینی و رهبر شهید درهای خیر را به روی جهانیان گشود و درهای شر را مسدود کرد.

آیت الله شیخ عیسی قاسم در توصیف رهبر شهید انقلاب خاطرنشان کرد: امت، امروز فقیه بزرگ، انقلابی سلحشور، سیاستمدار خبره و رهبر حکیم و مخلصی را بدرقه می‌کند که در زمره بندگان صادق خدا بود.

کد مطلب 6879277

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