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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

گاردین: سوگواری رهبر شهید در مصلای تهران آمیخته با شعارهای انتقام بود

گاردین: سوگواری رهبر شهید در مصلای تهران آمیخته با شعارهای انتقام بود

رسانه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت: سوگواری رهبر شهید ایران در مصلای تهران آمیخته با شعارهای انتقام بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه انگلیسی گاردین نیز در گزارشی در اشاره به مراسم تشییع و وداع با آقای شهید ایران نوشت: نماز برای آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر شهید ایران نمایشی سیاسی در مصلای بزرگ تهران را نشان داد که در آن سوگواری با درخواست‌های انتقام (از سوی حاضران) همراه بود.

گاردین در این گزارش اضافه کرد: در این مراسم، بانوانی با چادر مشکی، تصاویر آیت‌الله خامنه‌ای را در دست دارند و پرچم‌هایی را تکان می‌دهند. بسیاری از مردم شب قبل در آن محل مانده بودند یا ساعت ها پیش از طلوع آفتاب رسیده بودند تا برای شروع قرائت نماز ساعت ۸ صبح آماده باشند. جمعیت عزادار با در دست داشتن پرچم‌های ایران و تصاویر رهبر شهید خود و تکان دادن پرچم‌های سرخ نماد انتقام، به‌طور محسوسی بیشتر از روز شنبه بود.

رسانه انگلیسی مذکور سپس افزود: بسیاری گفتند که با درآمد کم مسافت‌های طولانی را طی کرده‌اند تا در بدرقه نهایی (آقای شهید ایران) شرکت کنند. زائران ۳ شب در تهران بر روی زمین در خوابگاه‌های موقت در کلاس‌های درس مدارس یا خانه‌های شخصی ‌خوابیدند.

کد مطلب 6880185

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