به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، محمد الحاج موسی، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: خون قائد خامنه‌ای با خون رزمندگان مقاومت فلسطین در یک نبرد واحد در هم آمیخت.

وی افزود: این شهادت بزرگ، خون رهبران محور مقاومت را با خون رزمندگان مقاومت فلسطین پیوند می‌دهد و منعکس کننده وحدت نبرد و سرنوشت در رویارویی با دشمن مشترک است.

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: رهبر فقید، ستون اساسی در حمایت از مردم فلسطین بود. تمام حمایت‌های نظامی، لجستیکی و سیاسی که طی دهه‌ها از نیروهای مقاومت ارائه شده، بر اساس تصمیم مستقیم و تعهد تزلزل‌ناپذیر ایشان به مبارزه آزادی‌بخش بوده است. ایشان رهبری خردمند مدافع سرسخت حاکمیت امت اسلامی در برابر پروژه‌های سلطه‌جویانه بودند.

او گفت: اهتمام و حمایت مداوم از آرمان فلسطین، ستون اساسی و تنها راه برای متحد کردن صفوف امت اسلامی و عربی است به ویژه که مساله فلسطین از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی افزود: ایران از حاکمیت و عزت خود و آرمان‌های امت اسلامی دفاع کرد و توانست شوکت آمریکا را در اوج هیمنه جهانی اش در هم بشکند. ما فقط شعار نمی‌دهیم؛ ما آنچه را که باور داریم بیان می‌کنیم. ما در محور مقاومت صف واحدی را تشکیل می دهیم. مقاومت در لبنان و فلسطین روز به روز قوی‌تر می‌شود، مبارزه ادامه دارد و تعهد ما به حق خود بر سرزمین و مقدساتمان تزلزل‌ناپذیر است.

سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین تصریح کرد: این خون گرانبها، علیرغم دردی که در قلب‌های ما باقی می‌گذارد، به ما عزم و اراده بیشتری برای وارد کردن ضربات دردناک می دهد.