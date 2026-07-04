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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

بارزانی: نقش تاریخی رهبر شهید ایران در حافظه تاریخ ماندگار است

بارزانی: نقش تاریخی رهبر شهید ایران در حافظه تاریخ ماندگار است

رئیس اقلیم کردستان عراق پس از ادای احترام به پیکر رهبر شهید ایران اسلامی، با تسلیت به ملت ایران، بر ماندگاری نقش تاریخی و رهنمودهای ایشان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تاکید کرد که راهنمایی‌های حکیمانه شهید آیت الله خامنه‌ای در تحولات ایران و منطقه در تاریخ ماندگار خواهد ماند.

وی پس از حضور در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید ایران با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: طی مراسم وداع با علی خامنه‌ای رهبر ایران بر پیکر او احترام نهادم و همدردی عمیق خود و ملت اقلیم کردستان با ملت ایران را ابراز داشتم.

بارزانی افزود: راهنمایی‌های حکیمانه و نقش تاریخی او در تحولات ایران و منطقه در تاریخ ماندگار خواهد ماند.

رئیس اقلیم کردستان عراق تصریح کرد: اعتقاد داریم که تفاهم و احترام متقابل و گفتگوی سازنده مستمر بهترین راه برای تحقق صلح و ثبات و امنیت پایدار در منطقه است.

بارزانی در پایان گفت: روابط بلند مدت و پیوندهای عمیق میان اقلیم کردستان عراق و ایران همواره جایگاه ویژه‌ای داشته و ما معتقدیم حفظ این روابط و توسعه آن، در راستای همکاری دوجانبه و تامین منافع مشترک و تحکیم صلح و ثبات منطقه‌ای است.

کد مطلب 6879152

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