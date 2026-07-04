  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

خدمات بیمه سلامت استان تهران بدون تعطیلی ارائه می شود

خدمات بیمه سلامت استان تهران بدون تعطیلی ارائه می شود

همزمان با ایام وداع با قائد شهید امت، اداره کل بیمه سلامت استان تهران به همراه شهرستان‌های تابعه با برنامه‌ریزی منسجم و استقرار واحدهای کشیک، خدمات بیمه‌ای را بدون وقفه ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ایام، خدمات مختلفی از جمله پاسخگویی به مراجعان در ادارات شهرستانی، ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان منتخب، رسیدگی به اسناد سرپایی و بیمارستانی، تأیید برخط دارو، تداوم فرآیند عقد و تمدید قرارداد مراکز درمانی و همچنین ارائه خدمات میدانی و مشاوره‌ای در موکب‌های خدمت‌رسان، با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات بیمه سلامت و جلوگیری از هرگونه وقفه در خدمت‌رسانی، به‌صورت مستمر ارائه می‌شود.

نظام آرمند، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل بیمه سلامت استان تهران، با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای این ایام، گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و هماهنگی میان واحدهای ستادی و شهرستان‌های تابعه، تمامی خدمات مورد نیاز بیمه‌شدگان و مراکز طرف قرارداد بدون وقفه ارائه می‌شود.

وی افزود: استقرار واحدهای کشیک، توسعه خدمات الکترونیک، بهره‌گیری از دفاتر پیشخوان منتخب و حضور فعال همکاران در بخش‌های مختلف، با هدف حفظ پایداری خدمات و پاسخگویی مطلوب به مردم انجام شده و تلاش همکاران بیمه سلامت استان تهران بر این است که خدمت‌رسانی تا پایان این ایام با همان کیفیت، سرعت و دقت ادامه یابد.

کد مطلب 6879317
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها