تعیین تکلیف واحدهای بدون متقاضی مسکن ملی لرستان تا پایان تیرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه جلسه نهضت ملی مسکن لرستان، اظهار داشت: وضعیت متقاضیان دهکهای اول تا چهارم، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و رزمندگان مشمول تا پایان تیرماه تعیین تکلیف شود تا پروژهها بدون معطلی ادامه یابد و تمامی واحدها به متقاضیان واجد شرایط متصل شوند.
پیشبینی مشوق برای متقاضیان خوشحساب
وی اظهار کرد: امروز در جلسه شورای مسکن، موضوع پروژه ۶۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن دورود بهصورت ویژه بررسی شد. این پروژه هماکنون ۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از این تعداد، ۱۱۲ واحد به پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصد رسیدهاند.
معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: باتوجهبه متفاوتبودن میزان آورده متقاضیان، در این پروژه هم متقاضیان خوشحساب داریم که متناسب با پیشرفت پروژه، سهم آورده خود را پرداخت کردهاند و هم متقاضیانی که آورده بسیار کمی داشتهاند.
مجیدی، ادامه داد: بهمنظور تشویق متقاضیان خوشحساب، در شورای مسکن استان مصوب شد افرادی که آورده خود را بهموقع پرداخت کردهاند، در پروژههایی با پیشرفت فیزیکی بالاتر تخصیص واحد دریافت کنند. انتظار داریم سایر متقاضیان نیز هرچه سریعتر آورده خود را بهروز کنند تا هم روند اجرای پروژهها شتاب بگیرد و هم امکان تخصیص واحدهای با پیشرفت بیشتر برای آنان فراهم شود.
پیشرفت تنها ۱۰ درصدی پروژه ۲۶۴ واحدی نهضت ملی مسکن خرمآباد
وی با اشاره به ممنوعیت خریدوفروش امتیاز نهضت ملی مسکن، گفت: همانگونه که بارها اطلاعرسانی شده، خریدوفروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن ممنوع است و افرادی که خارج از ضوابط و سامانههای رسمی اقدام به این کار میکنند، مسئولیت کامل عواقب آن را بر عهده خواهند داشت.
معاون عمرانی استانداری لرستان، درباره پروژه ۲۶۴ واحدی نهضت ملی مسکن خرمآباد نیز، بیان کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود ۱۰ درصد است. یکی از مهمترین موانع اجرای آن، موضوع صدور پروانه ساختمانی بود که باتوجهبه انجام مراحل تهیه نقشهها توسط سازمان نظاممهندسی، مقرر شد شهرداری ظرف ۴۸ ساعت آینده نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام کند.
مجیدی، تصریح کرد: مقرر شد وضعیت متقاضیان دهکهای اول تا چهارم، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و رزمندگان مشمول تا پایان تیرماه تعیین تکلیف شود تا پروژهها بدون معطلی ادامه یابد و تمامی واحدها به متقاضیان واجد شرایط متصل شوند.
۶۰ درصد متقاضیان به شبکه بانکی متصل شدهاند
وی با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی، اظهار کرد: از مجموع هشت هزار و ۵۳۷ واحدی که عملیات اجرایی آنها آغاز شده است، تاکنون برای پنج هزار و ۳۹۶ واحد قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده و تسهیلات بانکی آنها نهایی شده است. بهعبارتدیگر، بیش از ۶۰ درصد متقاضیان به شبکه بانکی متصل شدهاند و پیگیری لازم برای تعیین تکلیف کمتر از ۴۰ درصد باقیمانده نیز با جدیت در حال انجام است.
معاون عمرانی استانداری لرستان، تأکید کرد: اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در استان لرستان بر دوپایه اصلی یعنی آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی استوار است. هر دو بخش باید بهموقع ایفای تعهد کنند؛ چراکه در صورت تأخیر در پرداخت آورده متقاضیان یا تسهیلات بانکی، روند اجرای پروژهها با وقفه مواجه خواهد شد.
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