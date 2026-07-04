به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه آیین کلنگ‌زنی هنرستان فنی‌وحرفه‌ای شهر بزمان در زمینی به مساحت ۹۰۰ متر مربع، در دو طبقه و با ۱۷ کلاس درس با حضور مسئولان محلی برگزار شد.

احداث این هنرستان، گامی مهم در توسعه آموزش‌های مهارتی، ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در منطقه محروم بزمان به شمار می‌رود و زمینه مناسبی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند فراهم خواهد کرد.

مسئولان حاضر در این مراسم بر ضرورت هم‌افزایی و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و مسئولان شهری و استانی برای تسریع در روند اجرای پروژه تأکید کردند تا این مجموعه آموزشی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری رسیده و در اختیار دانش‌آموزان و آینده‌سازان منطقه قرار گیرد.