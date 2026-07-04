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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰

کلنگ‌زنی هنرستان ۱۷ کلاسه فنی‌وحرفه‌ای در بزمان

کلنگ‌زنی هنرستان ۱۷ کلاسه فنی‌وحرفه‌ای در بزمان

بزمان- آیین کلنگ‌زنی هنرستان فنی‌وحرفه‌ای شهر بزمان به مساحت ۹۰۰ متر مربع با حضور مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه آیین کلنگ‌زنی هنرستان فنی‌وحرفه‌ای شهر بزمان در زمینی به مساحت ۹۰۰ متر مربع، در دو طبقه و با ۱۷ کلاس درس با حضور مسئولان محلی برگزار شد.

احداث این هنرستان، گامی مهم در توسعه آموزش‌های مهارتی، ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در منطقه محروم بزمان به شمار می‌رود و زمینه مناسبی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند فراهم خواهد کرد.

مسئولان حاضر در این مراسم بر ضرورت هم‌افزایی و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و مسئولان شهری و استانی برای تسریع در روند اجرای پروژه تأکید کردند تا این مجموعه آموزشی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری رسیده و در اختیار دانش‌آموزان و آینده‌سازان منطقه قرار گیرد.

کد مطلب 6879344

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