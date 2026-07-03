خطیب جمعه دلگان: «ایران قوی» میراث ماندگار رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی عبدالهی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، به ابعاد شخصیتی و میراث رهبر شهید انقلاب، پیام رهبر معظم انقلاب به قوه قضائیه، روز افشای حقوق بشر آمریکایی و حماسه‌آفرینی ملت ایران در رقابت‌های ورزشی پرداخت.

امام جمعه موقت دلگان با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: امروز در برابر پیکر مردی ایستاده‌ایم که عمر خود را وقف عزت ایران کرد. میراث ارزشمند ایشان در یک جمله خلاصه می‌شود؛ «ایران قوی». این تنها یک شعار نبود، بلکه راهبردی برای آینده کشور و مسئولیتی بر دوش همه ملت است.

«ایران قوی»، میراث ماندگار رهبر شهید

وی افزود: از نگاه رهبر شهید، ایران قوی کشوری است که در علم پیشرو باشد، در اقتصاد بر توان داخلی تکیه کند، در صنعت به خودکفایی برسد و در حوزه دفاعی به سطحی از اقتدار دست یابد که هیچ دشمنی جرأت تهدید آن را نداشته باشد.

حجت‌الاسلام عبدالهی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب تصریح کرد: رهبر شهید آینده ایران را به نسل جوان سپردند و بزرگ‌ترین ادای احترام به ایشان، ادامه دادن همین مسیر است.

وی تأکید کرد: راه ایران قوی، راه خودباوری ملی، حفظ عزت و استقلال کشور است و اگر این مسیر با همان ایمان و اراده ادامه یابد، آینده ایران روشن‌تر و مقتدرتر خواهد بود.

تحول قضایی باید در زندگی مردم ملموس باشد

خطیب نماز جمعه دلگان در ادامه با اشاره به هفته قوه قضائیه و پیام اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: این پیام، نقشه راهی روشن برای حرکت دستگاه قضائی به سوی تحول واقعی است؛ تحولی که مردم باید آثار آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

وی سه محور اصلی این پیام را تبدیل شعار تحول به عمل، برخورد قاطع با فساد و ویژه‌خواری، تسریع و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها، صیانت از حقوق عامه و همچنین پیگیری حقوقی جنایات دشمنان در عرصه‌های بین‌المللی عنوان کرد.

حجت الاسلام عبدالهی افزود: تحقق این اهداف نیازمند همت، شجاعت، پاکدستی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است تا دستگاه قضائی بیش از گذشته به پناهگاه امن مردم و نماد عدالت در جامعه تبدیل شود.

حقوق بشر نباید ابزار قدرت‌های بزرگ باشد

امام جمعه موقت دلگان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت دوازدهم تیرماه، روز افشای حقوق بشر آمریکایی، به حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران‌ایر در سال ۱۳۶۷ اشاره کرد و آن را نمونه‌ای آشکار از تناقض میان ادعاهای حقوق بشری و عملکرد قدرت‌های بزرگ دانست.

وی تأکید کرد: حقوق بشر نباید به ابزاری سیاسی در دست قدرت‌ها تبدیل شود، بلکه باید معیاری جهانی و بدون تبعیض برای پاسداشت کرامت انسان‌ها باشد.

حجت الاسلام عبدالهی خاطرنشان کرد: یادآوری این حوادث، تلاشی برای جلوگیری از تکرار فجایع مشابه است و عدالت و حقیقت، هرچند با تأخیر، سرانجام مورد مطالبه ملت‌ها قرار خواهد گرفت.

تیم ملی، نماد وحدت و سرمایه اجتماعی ایران

خطیب نماز جمعه دلگان در بخش پایانی خطبه‌ها از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ تقدیر کرد و گفت: این تیم با وجود شرایط دشوار، از جمله میزبانی خصمانه، عملکردی تحسین‌برانگیز داشت و بهترین نتایج تاریخ خود را رقم زد.

وی حضور سرمربی ایرانی و پایبندی تیم ملی به ارزش‌های ملی را از نقاط قوت این موفقیت دانست و افزود: حماسه واقعی را مردم ایران آفریدند؛ مردمی که با پرچم کشور و تصاویر شهدا، این رویداد ورزشی را به نمایش وحدت، وفاق ملی و هویت ایرانی ـ اسلامی تبدیل کردند.

حجت‌الاسلام عبدالهی در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین دستاورد این رویداد، فراتر از نتایج ورزشی، تقویت سرمایه اجتماعی و اتحاد ملی بود؛ سرمایه‌ای ارزشمند که آینده ایران را مستحکم‌تر خواهد کرد.