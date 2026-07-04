اعزام گروه های جهادی دلگان برای خدمات رسانی در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه و در آستانه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، تعداد ۱۰۰ نفر از نیروهای جهادی شهرستان دلگان، در قالب گروههای مختلف مردمی، عازم مشهد مقدس شدند.
این کاروان جهادی که از آحاد مردم مؤمن و انقلابی دلگان تشکیل شده است، با هدف خدمترسانی به زائرین در این ایام در شهرستان مشهد حضور یافتهاند.
خدمات متنوع این گروهها شامل برپایی موکبهای پذیرایی، ایستگاههای صلواتی متعدد، پخت و توزیع غذای گرم، تأمین اسکان برای زائران و سایر خدمات رفاهی و پشتیبانی است.
این حرکت نمادی از ارادت خالصانه مردم سیستان و بلوچستان به آرمانهای انقلاب اسلامی و مقام ولایت است.
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