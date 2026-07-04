به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غلام‌نژاد، در پی بروز اختلال چندروزه در سامانه‌های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت و ایجاد برخی مشکلات در فرآیندهای استعلام اعتبار بیمه‌ای، تمدید اعتبار قرارداد مؤسسات و تأیید خدمات دارویی، بر ضرورت تداوم بدون وقفه ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تأکید کرد.

وی با اشاره به گستردگی شبکه طرف قرارداد بیمه سلامت در استان تهران، گفت: استان تهران با حدود ۷ هزار مؤسسه طرف قرارداد و سهم بالایی از بیمه‌شدگان، یکی از حساس‌ترین و پرمراجعه‌ترین استان‌ها در ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی است.

غلام نژاد افزود: با وجود اختلالات سامانه‌ای، تلاش شد با برنامه‌ریزی، پایش مستمر و حضور فعال همکاران، کمترین چالش برای بیمه‌شدگان، پزشکان و مؤسسات درمانی ایجاد شود.

وی ادامه داد: به‌ منظور پیشگیری از هرگونه اختلال در روند خدمت‌رسانی، اعتبار قرارداد مؤسساتی که مهلت قرارداد آنها به پایان رسیده بود، به‌ صورت سیستمی و یکپارچه افزایش یافت و موارد جامانده نیز بلافاصله توسط همکاران اداره کل بیمه سلامت استان تهران، پیگیری و تمدید شد تا مؤسسات، پزشکان و مراکز درمانی بتوانند با کمترین چالش، خدمات درمانی مورد نیاز بیمه‌شدگان را ارائه کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران با تأکید بر اهمیت جلوگیری از هرگونه وقفه در روند درمان بیماران، اظهار داشت: به مسئولان بیمارستان‌ها اعلام شده است تا زمان رفع کامل اختلالات سامانه‌ای، در صورتی که وضعیت بیمه افراد به اشتباه فاقد اعتبار یا فاقد پوشش بیمه‌ای نمایش داده شود، با استفاده از روش‌های جایگزین آموزش داده شده از ایجاد وقفه در پذیرش، درمان و ترخیص بیماران خودداری کرده و خدمات درمانی را مطابق ضوابط سازمان بیمه سلامت ارائه کنند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه داروخانه‌ها تصریح کرد: فرآیند تأیید دارو در داروخانه‌ها نیز با حضور جهادی و پیگیری برخط همکاران بیمه سلامت استان تهران ادامه داشت تا هیچ بیماری به دلیل اختلال فنی سامانه‌ها از دریافت بیمه‌ای دارو محروم نماند. همکاران ما در این مدت تلاش کردند درخواست‌ها و موارد ضروری در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و تعیین تکلیف شود.

غلام‌نژاد خاطرنشان کرد: با وجود حجم بالای مراجعات و گستردگی مؤسسات طرف قرارداد در استان تهران، عملکرد مجموعه بیمه سلامت استان در مدیریت شرایط ایجادشده مطلوب و اثربخش بود؛ به‌گونه‌ای که کمترین میزان اعتراضات از سوی بیمه‌شدگان و مؤسسات درمانی گزارش شد.

وی افزود: چنانچه هر یک از بیماران، بیمه‌شدگان، پزشکان یا مؤسسات طرف قرارداد، با مشکلی مواجه شده یا شکایتی داشته باشند، همکاران اداره کل بیمه سلامت استان تهران آماده پاسخگویی، پیگیری و رفع مشکل هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران در پایان تأکید کرد: پیگیری برای رفع کامل اختلالات سامانه‌های الکترونیکی همچنان ادامه دارد و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان، حمایت از مراکز درمانی طرف قرارداد و تضمین استمرار خدمت‌رسانی مطلوب، از مهم‌ترین اولویت‌های اداره کل بیمه سلامت استان تهران است.