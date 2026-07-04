ظرفیت اسکان ۲۴ هزار کلاس درس برای زائران فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، شامگاه شنبه، در جمع خبرنگاران، از آمادگی مدارس و فضاهای آموزشی شهرستانهای استان تهران برای اسکان زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.
وی که مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران است، اظهار کرد: ظرفیت اسکان ۲۴ هزار کلاس درس در مدارس و فضاهای آموزشی این استان برای پذیرش زائران فراهم شده است.
بهارلو با اشاره به آمادهسازی مدارس و هماهنگیهای انجامشده برای پذیرش زائران، افزود: آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، زمینه لازم را برای اسکان و ارائه خدمات به زائران فراهم کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران تصریح کرد: علاوه بر آمادهسازی فضاهای آموزشی، خدمات پشتیبانی و اجرایی نیز بهصورت منظم برنامهریزی شده تا روند اسکان زائران بدون مشکل انجام شود.
وی بر ضرورت هماهنگی میان بخشهای مختلف اجرایی تأکید کرد و گفت: تمامی عوامل اجرایی باید با دقت و پیگیری مستمر، شرایط لازم برای خدمترسانی شایسته به زائران را فراهم کنند.
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