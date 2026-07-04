به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مرتضی نظری شامگاه شنبه در نشست با فعالان رسانهای شهرستان قوچان اظهار کرد: اقدامات مربوط به این مراسم تنها به روز تشییع محدود نمیشود و از مدتها قبل در شهرستان آغاز شده است اما بخشی از این تلاشها به دلیل ضعف در اطلاعرسانی آنگونه که باید به مردم منتقل نشده و لازم است این کاستی جبران شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قوچان با تأکید بر نقش تعیینکننده رسانهها در انعکاس مراسم تشییع امام شهید، گفت: رسانهها باید از مرحله آمادهسازی تا پایان میزبانی از زائران، روایتگر حضور مردم و خدمات ارائهشده باشند و اجازه ندهند این رویداد بزرگ بهدرستی بازتاب نیابد.
وی با اشاره به مسئولیت اصحاب رسانه افزود: تهیه گزارش، مستندسازی تصویری، ثبت روایتهای مردمی، انجام مصاحبه و انعکاس فعالیتهای دستگاههای اجرایی و مردمی از مهمترین وظایفی است که میتواند در معرفی ابعاد این رویداد اثرگذار باشد.
نظری با بیان اینکه این شهرستان در مسیر تردد زائران به مشهد قرار دارد، تصریح کرد: حضور زائرانی که روزهای قبل از مراسم از قوچان عبور میکنند مواکب، خدماترسانی و میزبانی مردم باید بهصورت دقیق ثبت و منعکس شود تا علاوه بر اطلاعرسانی در سطح شهرستان در استان و سراسر کشور نیز بازتاب یابد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قوچان ادامه داد: پوشش رسانهای نباید با پایان مراسم تشییع به اتمام برسد زیرا بسیاری از زائران چند روز پس از مراسم نیز در مسیر بازگشت از قوچان عبور خواهند کرد و ما وظیفه داریم همچنان خدمتگزار آنان باشیم و این خدمات نیز به تصویر کشیده شود.
وی از خبرنگاران خواست با حضور میدانی در مواکب، مسیرهای تردد و محلهای اسکان روایت جامعی از حضور مردم ارائه دهند و گفت: حضور گسترده مردم قوچان در مراسم تشییع و همچنین تلاش خادمان و عوامل اجرایی باید پررنگ و مستند منعکس شود.
نظری با تأکید بر اشتراکگذاری تولیدات رسانهای میان فعالان این حوزه اظهار کرد: عکسها، فیلمها و گزارشهای تولید شده نباید در آرشیو باقی بماند بلکه باید در اختیار رسانهها و خبرگزاریهای مختلف قرار گیرد تا امکان بهرهبرداری گسترده از این محتوا فراهم شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قوچان با اشاره به تلاش رسانههای خارجی برای روایت این رویداد افزود: دشمن از ظرفیت رسانه و فضای مجازی برای القای روایتهای مورد نظر خود استفاده میکند بنابراین ما نیز باید با تولید محتوای مستند، دقیق و گسترده روایت صحیح این حضور مردمی را به افکار عمومی منتقل کنیم.
وی همچنین بر اهمیت استمرار و تکرار پیامهای رسانهای تأکید کرد و گفت: در حوزه اطلاعرسانی تکرار و استمرار انتشار محتوا اثرگذاری بیشتری نسبت به اقدامات مقطعی دارد و لازم است همه ظرفیتهای رسانهای شهرستان در این زمینه بهکار گرفته شود.
نظری خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در این مراسم ظرفیت مهمی برای ثبت در حافظه تاریخی کشور است و رسانهها میتوانند با روایت دقیق نقش مؤثری در ماندگاری آن ایفا کنند.
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