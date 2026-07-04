اعزام ۵۰۰ نیروی خدمات شهری به مشهد برای مراسم تشییع رهبر شهید   

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یعقوبی در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم تشییع از بیش از دو هفته پیش آغاز شده و کمیته خدمات شهری از نخستین روزها با تشکیل جلسات مستمر، هماهنگی میان مناطق شهرداری، سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط را در دستور کار قرار داده است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری مشهد افزود: مناطق معین و سازمان‌های مسئول مشخص شده‌اند و تمامی مناطق شهرداری با بهره‌گیری از نیروهای انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات خود در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در مناطق ثامن، ۷ و ۸ به ارائه خدمات بپردازند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش رفاه زائران و شهروندان گفت: ظرفیت سرویس‌های بهداشتی از ۳۲۰ چشمه به بیش از ۵۰۰ چشمه افزایش یافته است. علاوه بر استفاده از ظرفیت سایر مجموعه‌ها، بیش از ۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی پرتابل نیز به امکانات موجود اضافه شده و با هماهنگی انجام‌شده، سرویس‌های بهداشتی مساجد و حسینیه‌های مسیر نیز به‌صورت شبانه‌روزی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

یعقوبی ادامه داد: برای کاهش اثرات گرمای هوا، مه‌پاش‌ها در طول مسیر مراسم مستقر می‌شوند و ۹۰ دستگاه وضوخانه سیار نیز برای خدمت‌رسانی به زائران پیش‌بینی شده است. همچنین بیش از ۱۰ تن کیسه زباله و سایر تجهیزات مورد نیاز برای حفظ نظافت مسیرها تأمین شده است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری مشهد با اشاره به تمهیدات ایمنی مراسم اظهار کرد: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری با استقرار ۵۲ خودروی عملیاتی، استفاده از ظرفیت آتش‌نشانان داوطلب و تأمین تجهیزات مورد نیاز، مسئولیت تأمین ایمنی مراسم را بر عهده خواهد داشت.

وی افزود: نظافت مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم و اطراف مواکب نیز توسط نیروهای خدمات شهری انجام خواهد شد. همچنین ظرفیت زائرپذیر غدیر برای اسکان افزایش یافته و در صورت نیاز، تعدادی از بوستان‌های شهر نیز برای ارائه خدمات به زائران آماده شده‌اند.

یعقوبی با بیان اینکه تمامی نیازهای پشتیبانی مراسم پیش‌بینی شده است، گفت: فروشگاه‌های عرضه ارزاق عمومی تجهیز شده‌اند و شهرداری در تأمین نیازهای مجموعه‌های خدمت‌رسان نیز پشتیبانی لازم را انجام خواهد داد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری مشهد تأکید کرد: برای این مراسم حدود ۵۰۰ نیروی خدمات شهری نیز از شهرهای دیگر به ظرفیت عملیاتی شهرداری مشهد افزوده خواهند شد تا خدمات‌رسانی در بالاترین سطح ممکن و بدون وقفه انجام شود.