حفظ جریان زیارت در کنار برگزاری تشییع رهبر شهید باید در اولویت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در جلسه ستاد ویژه برگزاری مراسم تدفین و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب بر ضرورت حفظ جریان زیارت در کنار برگزاری تشییع باشکوه رهبر شهید و فراهم آوردن زمینه حضور پرشور، آرام و ایمن مردم در این آیین تأکید کرد.

تولیت آستان قدس رضوی همچنین بر اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌موقع به عموم مردم درباره زمان و میزان محدودیت‌های احتمالی زیارت همزمان با آیین تدفین پیکر مطهر رهبر شهید و همراهان گرانقدر ایشان، ارائه توصیه‌های لازم به زائران و نصب نمایشگرهای بزرگ در خیابان‌های اطراف و حریم حرم مطهر تأکید کرد تا عموم مردم و زائران بتوانند ضمن همراهی با این مراسم، از فضای معنوی آن بهره‌مند شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: باید به عموم زائران و مردم عزیزی که به مشهد مقدس مشرف می‌شوند اطمینان داده شود که ادای احترام و مشارکت در این مراسم، صرفاً به حضور در محل اصلی برگزاری آن محدود نیست؛ بلکه تمامی کسانی که در مسیرها، معابر، خیابان‌ها و پهنه‌های پیرامونی حرم مطهر حضور می‌یابند، بخشی از این اجتماع بزرگ و آیین تاریخی وداع با رهبر شهید انقلاب به شمار می‌آیند.