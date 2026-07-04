اعزام کاروان های مردمی شهرستان بردسکن به مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد

حجت‌الاسلام هادی شکاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هماهنگی فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی، هیئات مذهبی، ناوگان حمل‌ونقل و مجموعه‌های مردمی، شرایط لازم برای اعزام کاروان‌های مردمی از نقاط مختلف شهرستان بردسکن به مشهد مقدس فراهم شده است تا مردم بتوانند در آیین تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یابند.

رئیس ادراه تبلیغات اسلامی بردسکن با بیان اینکه مردم بردسکن همواره در صحنه‌های سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی حضوری پرشور و مثال‌زدنی داشته‌اند، افزود: هیئات مذهبی، مساجد، تشکل‌های دینی و نیروهای مردمی از روزهای گذشته برای سازماندهی اعزام عزاداران و عاشقان ولایت پای کار آمده‌اند و هماهنگی‌های لازم برای خدمات‌رسانی و پشتیبانی از زائران انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه زمان حرکت کاروان‌ها از طریق هیئات مذهبی و کانال‌های اطلاع‌رسانی رسمی اعلام شده است، از مردم خواست ضمن رعایت نظم و همکاری با عوامل اجرایی، در این مراسم تاریخی حضوری گسترده، منظم و در شأن رهبر شهید انقلاب اسلامی داشته باشند.

شکاری تأکید کرد: حضور پرشور مردم در این آیین، تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، خون شهدا و استمرار راه ولایت خواهد بود و ملت ایران بار دیگر وحدت، بصیرت و وفاداری خود را به نمایش خواهند گذاشت.