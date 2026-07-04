تشکیل ۱۳ کمیته تخصصی اعزام زائران به مراسم تشییع رهبر شهید در اصفهان

اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل ستاد تشییع و بدرقه رهبر شهید در این استان اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۳ کمیته تخصصی زیر نظر این ستاد در حال فعالیت هستند و با برگزاری جلسات مستمر، تمامی پیش‌بینی‌های لازم برای اعزام منظم و خدمت‌رسانی به زائران انجام شده است.

صالحی با تأکید بر اینکه ناوگان حمل‌ونقل استان با هماهنگی دقیق سازماندهی شده است، افزود: علاوه بر پایانه‌های مسافربری، با تدابیر اندیشیده شده، ظرفیت‌های لجستیکی صنایع بزرگ استان از جمله فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و پالایشگاه نیز برای تسهیل در انتقال زائران به پایتخت به خدمت گرفته شده‌اند.

وی ضمن تأکید بر رعایت دقیق ضوابط ایمنی در جاده‌ها، از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا سفری ایمن و بدون دغدغه برای زائران رقم بخورد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با بیان اینکه سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان مسئولیت ثبت‌نام و سازماندهی زائران را بر عهده دارد، تصریح کرد: شهرداری منطقه ۲ تهران به عنوان میزبان اصلی زائران اصفهانی، تمهیدات ویژه‌ای تدارک دیده است.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌ها، حدود ۲۰۰ نقطه شامل مساجد، حسینیه‌ها، مدارس، سالن‌های ورزشی و پارکینگ برج میلاد برای اسکان زائران مهیا شده و موکب‌های متعددی نیز در این محدوده برای ارائه خدمات مستقر شده‌اند. همچنین شهرداری اصفهان با اعزام اتوبوس‌های شهری و تجهیزات خدمات شهری (از جمله سرویس‌های بهداشتی پرتابل)، در حال یاری‌رسانی به ستاد است.

صالحی درباره وضعیت تردد به پایتخت گفت: ورودی‌های تهران فعلاً باز است و امکان تردد تا ظهر یکشنبه فراهم است، اما این روند وابسته به ظرفیت معابر است و در صورت تکمیل گنجایش، محدودیت‌های ترافیکی اعمال خواهد شد.

سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید در خصوص محل توقف خودروها توضیح داد: زائرانی که از عصر یکشنبه وارد تهران می‌شوند، می‌توانند از پارکینگ بزرگ پیش‌بینی‌شده در اتوبان قم-تهران (مقابل حرم مطهر امام خمینی (ره) و مجاورت دانشگاه شاهد) استفاده کنند؛ دسترسی به محل مراسم نیز از این نقطه از طریق زیرگذر حرم و خطوط مترو فراهم شده است.

وی ضمن دعوت از مردم انقلابی و ولایتمدار اصفهان برای حضور پرشور در مراسم تشییع، ابراز امیدواری کرد که مردم این استان همچون ۴۷ سال گذشته در این رویداد مهم نیز نقشی اثرگذار و دشمن‌شکن ایفا کنند.