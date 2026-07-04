اعزام کاروان بسیج دانشجویی ایلام به مراسم وداع با «امام شهید»

به گزارش خبرنگار مهر،سردار قدرت کریمیان عصر در آیین بدرقه کاروان بسیج دانشجویی استان ایلام اعزامی به مراسم وداع با «امام شهید»، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مراسم وداع با امام شهید، صرفاً یک آیین تشییع نیست، بلکه تجدید بیعتی تاریخی با آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و راه پرافتخار شهداست.
وی با بیان اینکه بیش از چهار ماه از شهادت رهبر شهید میگذرد، اما هنوز دلهای مردم آماده وداع با ایشان نیست، افزود: تمدید مراسمهای وداع در شهرهای مختلف کشور و جهان اسلام، نشاندهنده عمق محبت و دلبستگی مردم به رهبری است که سالها مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی را ترسیم کرد.
جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام، مراسم تشییع امام شهید را رخدادی کمنظیر در تاریخ انقلاب اسلامی و حتی تاریخ معاصر جهان توصیف کرد و گفت: حضور گسترده ملت ایران و آزادگان جهان در این مراسم، بیانگر جایگاه والای شخصیتی است که تمام عمر خود را وقف عزت اسلام، استقلال ایران و دفاع از ملتهای مظلوم کرد.
سردار کریمیان با تأکید بر اینکه رهبر شهید، الگوی مقاومت و آزادگی بود، تصریح کرد: ایشان به جهانیان آموخت که هزینه مقاومت، بهمراتب کمتر از هزینه تسلیم در برابر دشمن است و جمهوری اسلامی ایران امروز، یکی از مهمترین دستاوردهای همین فرهنگ مقاومت و ایستادگی است.
وی افزود: رهبر شهید با تکیه بر اندیشه اسلام ناب، هویت اسلامی و انقلابی ملت ایران را احیا و تکمیل کرد و با ترسیم افقهای روشن، مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی را پیش روی ملت ایران قرار داد.
جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام با اشاره به اعتماد ویژه رهبر شهید به نسل جوان و دانشجویان، خاطرنشان کرد: معظمله همواره دانشجویان را افسران جوان جنگ نرم میدانست و ایمان راسخی به ظرفیت جوانان برای ساخت آینده کشور داشت. ملت ایران نیز در تمامی بزنگاههای تاریخی ثابت کردهاند که پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار داشت: رهبر شهید با ترسیم نقشه راه انقلاب از مراحل انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی تا تمدن نوین اسلامی، آیندهای روشن و هدفمند را برای کشور ترسیم کرد و امروز جمهوری اسلامی در بسیاری از عرصههای علمی، فناوری و دفاعی، حاصل حرکت بر اساس همین نقشه راه است.
سردار کریمیان علم را محور اقتدار کشور دانست و گفت: رهبر شهید همواره بر جایگاه علم تأکید داشتند و معتقد بودند «العلم سلطان». ایشان با نگاه راهبردی، پیشرفت علمی را مهمترین عامل اقتدار کشور میدانستند و همواره دانشگاهها و مراکز علمی را به حرکت شتابان در مسیر مرجعیت علمی جهان فرا میخواندند.
وی ادامه داد: شخصیت رهبر شهید، شخصیتی جامع، اندیشمند و آیندهنگر بود؛ به گونهای که در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری، علمی و سیاسی، صاحبنظر و راهگشا بودند و با تسلط بر مکاتب و اندیشههای مختلف، اسلام ناب را به بهترین شکل برای جهان معرفی کردند.
جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام با بیان اینکه رهبر شهید برای تمامی مسائل کشور راهکارهای علمی و عملی ارائه میکرد، افزود: ایشان جامعهشناسی دقیق، مردمشناسی عمیق و شناختی کمنظیر از مسائل کشور داشتند و همواره با تحلیلهای دقیق، مسیر صحیح حرکت را به مسئولان و مردم نشان میدادند.
وی خطاب به دانشجویان اعزامی به مراسم وداع با امام شهید گفت: حضور شما در این بدرقه تاریخی، فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد با ولایت و ادامه راه شهداست. آینده ایران اسلامی در دستان جوانان مؤمن، انقلابی، دانشمند و جهادگر قرار دارد.
سردار کریمیان با تأکید بر اینکه ملت ایران همواره از دل سختیها فرصت ساخته است، اظهار کرد: تمامی دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی در عرصههای علمی، فناوری و دفاعی، محصول روحیه خودباوری، مجاهدت و مقاومت است و جوانان کشور نیز میتوانند با تکیه بر علم، ایمان و تلاش، قلههای پیشرفت و مرجعیت علمی جهان را فتح کنند.
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