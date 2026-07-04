https://mehrnews.com/x3cvjp ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴ کد مطلب 6879569 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴ میدان داری مردم ارومیه در ادامه شبهای اقتدار ملی در خیابان ارومیه - مردم ولایی ارومیه در ادامه شبهای اقتدار ملی با تجمع در خیابان بر خونخواهی رهبر شهید انقلاب تاکید کردند. دریافت 25 MB کد مطلب 6879569 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع حماسی مردم خمین در صد و بیست و ششمین شب بیعت با رهبر انقلاب اجتماع حماسی مردم محلات در صد و بیست و ششمین شب ایستادگی تجمع حماسی مردم خورموج عزاداری تجمع کنندگان قوچانی در فراق رهبر شهید حرف دل مردم کرمان در مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» بدرقه کاروان زائران آستارایی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید برچسبها ارومیه بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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