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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴

میدان داری مردم ارومیه در ادامه شب‌های اقتدار ملی در خیابان

میدان داری مردم ارومیه در ادامه شب‌های اقتدار ملی در خیابان

ارومیه - مردم ولایی ارومیه در ادامه شب‌های اقتدار ملی با تجمع در خیابان بر خونخواهی رهبر شهید انقلاب تاکید کردند.

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کد مطلب 6879569

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