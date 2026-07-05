خانی: ظرفیت اسکان ۱۴ هزار زائر در مساجد خراسان شمالی فراهم شد

حجت‌الاسلام محمد خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ، اظهار کرد: تاکنون ۱۱۰ مسجد بین راهی در استان برای اسکان و پذیرایی از زائران اعلام آمادگی کرده اند و این تعداد روز به روز در حال افزایش است.

وی بیان کرد: مساجد خراسان شمالی تا به این لحظه برای اسکان و پذیرایی از ۱۴ هزار زائر در مسیر تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب آماده شده اند.

حجت‌الاسلام خانی بیان کرد: با توجه به موقعیت ویژه خراسان شمالی به عنوان یکی از مسیرهای پرتردد زائران حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، براساس پیش‌بینی ها، حداقل هفت میلیون نفر از مسیر این استان به سمت مشهد مقدس و برعکس تردد خواهند داشت.

رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان شمالی تصریح کرد: مساجد منتخب در شهرها و روستاهای مختلف خراسان شمالی، با تجهیز فضاهای خود برای اسکان موقت زائران، توزیع وعده‌های غذایی گرم ، خدمات اجتماعی و فرهنگی تلاش دارند سفری معنوی و با آرامش را برای میهمانان امام رضا رقم بزنند.