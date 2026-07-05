«به وقت وداع» در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب

امیر کشانی مدیر گروه دانش و اقتصاد رادیو گفت‌وگو، از پخش ویژه‌برنامه «به وقت وداع» همزمان با آیین وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب خبر داد و به خبرنگار مهر بیان کرد: این ویژه‌برنامه از روز گذشته ۱۳ تیر شروع شده و تا فردا ۱۵ تیر، هر روز از ساعت ۶ صبح تا ۲۲، با هدف پوشش جامع و لحظه‌به‌لحظه این رویداد ملی و انعکاس حال ‌و هوای مردم در سراسر کشور از رادیو گفت‌وگو پخش خواهد شد.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف این برنامه گفت: «به وقت وداع» علاوه بر پوشش میدانی مراسم، میزبان گفتگوهای زنده با کارشناسان، صاحب‌نظران و چهره‌های شاخص سیاسی و انقلابی خواهد بود. این گفتگوها به‌صورت حضوری در استودیوی اصلی رادیو گفت‌وگو و همچنین استودیوی مستقر در مصلای تهران انجام می‌شود و به بررسی ابعاد شخصیتی، مدیریتی، فکری و انقلابی رهبر شهید انقلاب و تبیین نقش و جایگاه ایشان خواهد پرداخت.

کشانی افزود: ارتباط زنده با واحد سیار و گزارشگران مستقر در مصلای تهران، از مهم‌ترین بخش‌های این ویژه‌برنامه است تا مخاطبان در جریان آخرین تحولات و فضای مراسم قرار گیرند. همچنین ارتباط‌های زنده با شهرهای مختلف کشور، به‌ویژه مشهد مقدس و قم، پیش‌بینی شده است تا حال‌وهوای این ۲ شهر و برنامه‌های برگزارشده در ایام وداع و بدرقه برای شنوندگان منعکس شود.

مدیر گروه دانش و اقتصاد رادیو گفت‌وگو ادامه داد: پخش آیتم‌های متناسب با این ایام، موسیقی‌های آئینی، مداحی‌ها و تولیدات ویژه با محوریت رهبر شهید انقلاب نیز از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه است و تلاش کرده‌ایم ترکیبی از اطلاع‌رسانی، تحلیل، گفتگو و فضای معنوی را برای مخاطبان فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: «به وقت وداع» با تهیه‌کنندگی جمعی از تهیه‌کنندگان رادیو گفت‌وگو تولید شده و با استقرار گروه‌های برنامه‌ساز در محل برگزاری مراسم، تلاش دارد پوششی جامع، دقیق و در شأن این رویداد تاریخی ارائه دهد.

کشانی در پایان گفت: مخاطبان می‌توانند تا ۱۵ تیر، هر روز از ساعت ۶ تا ۲۲، ویژه‌برنامه «به وقت وداع» را از رادیو گفت‌وگو دنبال کنند.