مهدی شهاب‌تالی مدیر شبکه رادیویی گفت‌وگو، ضمن تسلیت به مردم شهیدپرور ایران، با اشاره به برنامه‌ریزی این شبکه برای همراهی رسانه‌ای با مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی به خبرنگار مهر بیان کرد: رادیو گفت‌وگو با طراحی ویژه‌برنامه‌های متنوع تلاش کرده است ضمن انعکاس فضای این روزها، ابعاد سیاسی، مدیریتی، فرهنگی، اقتصادی، فقهی، اجتماعی و اخلاقی ایشان را با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مورد بررسی و تبیین قرار دهد.

وی افزود: علاوه بر پوشش مستمر مراسم وداع و بدرقه از استودیوی پخش زنده شبکه، برنامه‌سازان و گزارشگران رادیو گفت‌وگو در استودیوی محل استقرار شبکه‌های رادیویی در مصلی امام خمینی(ره) طی سه روز متوالی حضور خواهند داشت و با ارتباط‌های زنده، گزارش‌های میدانی و گفتگو با مهمانان، حال و هوای مراسم را به شنوندگان منتقل می‌کنند.

شهاب‌تالی ادامه داد: پس از برگزاری مراسم بدرقه در تهران، گروه‌های گزارشگری رادیو گفت‌وگو در مشهد مقدس نیز مستقر خواهند شد تا از نزدیک، روایتگر حال و هوای معنوی این شهر و حضور و همراهی مردم با این مراسم باشند. همچنین مراسم وداع و بدرقه در قم نیز با ارتباط زنده با گزارشگران این شبکه پوشش داده خواهد شد تا مخاطبان در جریان آخرین رویدادها و فضای حاکم بر این مراسم قرار گیرند.

مدیر شبکه رادیویی گفت‌وگو با اشاره به ویژه‌برنامه «به وقت وداع» عنوان کرد: این برنامه از ساعت ۶ تا ۲۲ با ارتباط زنده با کارشناسان، صاحب‌نظران و گزارشگران، حال و هوای شهرهای مختلف در این روز را روایت می‌کند و در کنار آن، خوانش دل‌نوشته‌های مردم برای رهبر شهید انقلاب و حضور مهمانان ویژه در استودیو برای بررسی ابعاد مختلف شخصیت ایشان دنبال خواهد شد.

وی درباره برنامه‌های تولیدی شبکه در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۹ تیر گفت: برنامه «حکیم زمان» هر روز ساعت ۱۷:۳۰ با محوریت ابعاد سیاسی و مدیریتی رهبر شهید انقلاب روی آنتن می‌رود و «روشنا» ساعت ۱۸:۳۰ دیدگاه‌های اقتصادی ایشان را با حضور کارشناسان بررسی می‌کند.

شهاب‌تالی افزود: «حکمت و نور» ساعت ۱۰:۳۰ به واکاوی ابعاد فقهی، دینی و اجتماعی رهبر شهید انقلاب اختصاص دارد و «روایت امین» ساعت ۱۵:۳۰ با تمرکز بر فرهنگ و ادبیات، نگاه ایشان به هنر و هویت ایرانی -اسلامی را روایت می‌کند.

وی اظهار کرد: «فرهنگسرای ولایت» ساعت ۱۶:۳۰ به موضوعات فرهنگی و هنری از منظر رهبر شهید انقلاب می‌پردازد و برنامه «معیار» ساعت ۸:۳۰ با حضور نخبگان، ویژگی‌ها و خصوصیات فکری و شخصیتی ایشان را بررسی می‌کند.

مدیر شبکه رادیویی گفت‌وگو در ادامه به دیگر برنامه‌های این شبکه اشاره کرد و گفت: «چراغ» ساعت ۱۲:۳۰ با محوریت مستند رهبر شهید انقلاب، «ساعت وداع» ساعت ۹:۳۰ با تمرکز بر یکی از ابعاد ارتباطی و اثرگذاری ایشان در حوزه‌های مختلف از جمله علم، فرهنگ و جهاد، به بررسی این شخصیت می‌پردازد و روایت‌ها از زبان متخصصان و افرادی که در این عرصه‌ها با ایشان ارتباط داشته‌اند، ارائه می‌شود. همچنین برنامه «صمیمانه» ساعت ۱۳:۳۰ با موضوع ویژگی‌های معنوی و اخلاقی رهبر شهید انقلاب و با گفتگو با آشنایان و بستگان ایشان پخش می‌شود.

شهاب‌تالی همچنین از فعالیت رسانه‌ای گسترده این شبکه در فضای مجازی خبر داد و گفت: علاوه بر تولید برنامه‌های رادیویی، تهیه خبر، فیلم و عکس‌های مستند از مراسم نیز به صورت لحظه‌به‌لحظه در بسترهای مجازی رادیو گفت‌وگو تولید و منتشر خواهد شد تا مخاطبان در جریان آخرین رویدادها و روایت‌های این مراسم قرار گیرند.

مدیر شبکه رادیویی گفت‌وگو در پایان با اشاره به رویکرد اطلاع‌رسانی شبکه در این ایام اظهار کرد: هدف ما از برنامه‌ریزی و طراحی ویژه‌برنامه‌های مختلف در ایام مراسم وداع و بدرقه این است که مردم لحظه‌به‌لحظه در جریان روند برگزاری مراسم قرار گیرند و آخرین اخبار، اطلاعیه‌ها و رویدادهای مرتبط نیز در فواصل مختلف به‌روزرسانی شده و به اطلاع مخاطبان برسد.