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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

تشریح برنامه‌های ویژه رادیو گفت‌وگو در مراسم بدرقه رهبر شهید

تشریح برنامه‌های ویژه رادیو گفت‌وگو در مراسم بدرقه رهبر شهید

مدیر شبکه رادیویی گفت‌وگو از تدارک مجموعه‌ای از ویژه‌برنامه‌های زنده، تولیدی و میدانی این شبکه همزمان با مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

مهدی شهاب‌تالی مدیر شبکه رادیویی گفت‌وگو، ضمن تسلیت به مردم شهیدپرور ایران، با اشاره به برنامه‌ریزی این شبکه برای همراهی رسانه‌ای با مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی به خبرنگار مهر بیان کرد: رادیو گفت‌وگو با طراحی ویژه‌برنامه‌های متنوع تلاش کرده است ضمن انعکاس فضای این روزها، ابعاد سیاسی، مدیریتی، فرهنگی، اقتصادی، فقهی، اجتماعی و اخلاقی ایشان را با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مورد بررسی و تبیین قرار دهد.

وی افزود: علاوه بر پوشش مستمر مراسم وداع و بدرقه از استودیوی پخش زنده شبکه، برنامه‌سازان و گزارشگران رادیو گفت‌وگو در استودیوی محل استقرار شبکه‌های رادیویی در مصلی امام خمینی(ره) طی سه روز متوالی حضور خواهند داشت و با ارتباط‌های زنده، گزارش‌های میدانی و گفتگو با مهمانان، حال و هوای مراسم را به شنوندگان منتقل می‌کنند.

شهاب‌تالی ادامه داد: پس از برگزاری مراسم بدرقه در تهران، گروه‌های گزارشگری رادیو گفت‌وگو در مشهد مقدس نیز مستقر خواهند شد تا از نزدیک، روایتگر حال و هوای معنوی این شهر و حضور و همراهی مردم با این مراسم باشند. همچنین مراسم وداع و بدرقه در قم نیز با ارتباط زنده با گزارشگران این شبکه پوشش داده خواهد شد تا مخاطبان در جریان آخرین رویدادها و فضای حاکم بر این مراسم قرار گیرند.

مدیر شبکه رادیویی گفت‌وگو با اشاره به ویژه‌برنامه «به وقت وداع» عنوان کرد: این برنامه از ساعت ۶ تا ۲۲ با ارتباط زنده با کارشناسان، صاحب‌نظران و گزارشگران، حال و هوای شهرهای مختلف در این روز را روایت می‌کند و در کنار آن، خوانش دل‌نوشته‌های مردم برای رهبر شهید انقلاب و حضور مهمانان ویژه در استودیو برای بررسی ابعاد مختلف شخصیت ایشان دنبال خواهد شد.

وی درباره برنامه‌های تولیدی شبکه در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۹ تیر گفت: برنامه «حکیم زمان» هر روز ساعت ۱۷:۳۰ با محوریت ابعاد سیاسی و مدیریتی رهبر شهید انقلاب روی آنتن می‌رود و «روشنا» ساعت ۱۸:۳۰ دیدگاه‌های اقتصادی ایشان را با حضور کارشناسان بررسی می‌کند.

شهاب‌تالی افزود: «حکمت و نور» ساعت ۱۰:۳۰ به واکاوی ابعاد فقهی، دینی و اجتماعی رهبر شهید انقلاب اختصاص دارد و «روایت امین» ساعت ۱۵:۳۰ با تمرکز بر فرهنگ و ادبیات، نگاه ایشان به هنر و هویت ایرانی -اسلامی را روایت می‌کند.

وی اظهار کرد: «فرهنگسرای ولایت» ساعت ۱۶:۳۰ به موضوعات فرهنگی و هنری از منظر رهبر شهید انقلاب می‌پردازد و برنامه «معیار» ساعت ۸:۳۰ با حضور نخبگان، ویژگی‌ها و خصوصیات فکری و شخصیتی ایشان را بررسی می‌کند.

مدیر شبکه رادیویی گفت‌وگو در ادامه به دیگر برنامه‌های این شبکه اشاره کرد و گفت: «چراغ» ساعت ۱۲:۳۰ با محوریت مستند رهبر شهید انقلاب، «ساعت وداع» ساعت ۹:۳۰ با تمرکز بر یکی از ابعاد ارتباطی و اثرگذاری ایشان در حوزه‌های مختلف از جمله علم، فرهنگ و جهاد، به بررسی این شخصیت می‌پردازد و روایت‌ها از زبان متخصصان و افرادی که در این عرصه‌ها با ایشان ارتباط داشته‌اند، ارائه می‌شود. همچنین برنامه «صمیمانه» ساعت ۱۳:۳۰ با موضوع ویژگی‌های معنوی و اخلاقی رهبر شهید انقلاب و با گفتگو با آشنایان و بستگان ایشان پخش می‌شود.

شهاب‌تالی همچنین از فعالیت رسانه‌ای گسترده این شبکه در فضای مجازی خبر داد و گفت: علاوه بر تولید برنامه‌های رادیویی، تهیه خبر، فیلم و عکس‌های مستند از مراسم نیز به صورت لحظه‌به‌لحظه در بسترهای مجازی رادیو گفت‌وگو تولید و منتشر خواهد شد تا مخاطبان در جریان آخرین رویدادها و روایت‌های این مراسم قرار گیرند.

مدیر شبکه رادیویی گفت‌وگو در پایان با اشاره به رویکرد اطلاع‌رسانی شبکه در این ایام اظهار کرد: هدف ما از برنامه‌ریزی و طراحی ویژه‌برنامه‌های مختلف در ایام مراسم وداع و بدرقه این است که مردم لحظه‌به‌لحظه در جریان روند برگزاری مراسم قرار گیرند و آخرین اخبار، اطلاعیه‌ها و رویدادهای مرتبط نیز در فواصل مختلف به‌روزرسانی شده و به اطلاع مخاطبان برسد.

کد مطلب 6876797
عطیه موذن

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