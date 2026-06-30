مسعودرضا خالقی مدیر گروه آموزش و علوم قرآنی شبکه رادیویی قرآن درباره آئین وداع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به خبرنگار مهر گفت: با برنامهریزیهای صورت گرفته در رادیو قرآن، این شبکه با تدارک ویژهای، مراسمهای وداع و بدرقه پیکر مطهر قائد شهید امت را که قرار است در شهرهای تهران، قم و مشهد برگزار شود، پوشش رسانهای خواهد داد.
وی ادامه داد: این ویژه برنامه قرار است از روز شنبه و همزمان با آغاز مراسمها از ساعت ۶ تا ۲۲ در ۴ باکس ۴ ساعته بهصورت زنده و مستقیم از استودیو رادیو قرآن روی آنتن برود و در این برنامه علاوه بر پخش تلاوتهای فاخر از قاریان برجسته جهان اسلام، به مطالب و موضوعات پیرامون آئین وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب پرداخته میشود.
خالقی با اشاره به اعزام گزارشگران رادیو قرآن به محل برگزاری مراسم، اظهار کرد: گزارشهای مختلف، متنوع و لحظهبهلحظه از محل برگزاری مراسم توسط طاهره شاهچراغ، تیمور کوشکی و نیما غفارزاده فضای روحانی این مراسم را به مخاطبان رادیو منتقل خواهد داد.
مدیر گروه آموزش و علوم قرآنی رادیو قرآن بیان کرد: پخش بیانات و دیدگاههای رهبر شهید انقلاب در موضوعات مختلف، پخش گزیدههایی از دیدارهای قائد امت با اقشار مختلف مردم به خصوص دیدارها با جامعه قرآنی کشور و شعرای آئینی، پخش خاطرات قاریان از رهبر شهید، گفتگو با اساتید، قاریان و پیشکسوتان قرآنی و همچنین معرفی کتابهایی تقریظ شده از سوی رهبر شهید از بخشهای اصلی این برنامه است.
وی در پایان گفت: سمیرا قنبری، محبوبه کلانتر، فاطمه قاسمآبادی و علیرضا صفرزاده تهیه کنندگی این برنامه را در باکسهای مختلف برعهده دارند.
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