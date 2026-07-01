به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکههای رادیویی معاونت صدا با توجه به مأموریتهای تخصصی خود، ویژهبرنامههایی را برای انعکاس ابعاد مختلف مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب و تبیین شخصیت، اندیشه و میراث ایشان تدارک دیدهاند.
رادیو ایران؛ خانه دوست اینجاست
رادیو ایران با ویژهبرنامههای «خانه دوست اینجاست» و «امام شهید»، ضمن پوشش زنده مراسم تشییع و بدرقه در تهران و شهرهای مختلف، با تبیین ابعاد شخصیتی، فرهنگی رهبر شهید و بازتاب حضور و همدلی مردم، جلوههای وحدت ملی در این آئین را روایت میکند.
رادیو فرهنگ؛ امین ایران
رادیو فرهنگ با ویژهبرنامههای «امین ایران» و «نغمهها و سرودها»، علاوه بر پوشش زنده مراسم وداع به واکاوی ابعاد شخصیتی، اندیشههای مدیریتی و میراث فرهنگی رهبر شهید میپردازد و نقش سرودها و آثار موسیقایی در بازتاب حماسه، سوگ و حافظه جمعی ملت را بررسی میکند.
رادیو ورزش؛ قهرمان ایران
رادیو ورزش با ویژهبرنامههای «قهرمان ایران» و «صبح و ورزش» در روزهای برگزاری مراسم، ضمن پوشش حضور جامعه ورزش در مراسم وداع، با گفتگو با ورزشکاران و مسئولان ورزشی و ارتباط زنده با گزارشگران، ابعاد مختلف اندیشههای رهبر شهید از منظر ورزش و همچنین آموزشهای مرتبط با شرایط اضطراری را به مخاطبان ارائه خواهد کرد.
رادیو اقتصاد؛ کاروان وداع
رادیو اقتصاد با سه ویژهبرنامه «کاروان وداع»، «امین ایران» و «آقای شهید ایران» از ۱۳ تا ۱۸ تیر، ضمن پوشش زنده مراسم بدرقه، با حضور کارشناسان و صاحبنظران به تبیین ابعاد شخصیتی، اندیشههای اقتصادی و میراث فکری رهبر شهید و بازتاب حضور مردم در این مراسم میپردازد.
رادیو نمایش؛ سوگواره
رادیو نمایش با دو برنامه زنده «سوگ سرو» و «سوگواره» از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه، ضمن پوشش میدانی مراسم و اطلاعرسانی خدمات دستگاههای امدادی، شهرداری و گروههای مردمی، با بهره بردن از قالب نمایشی و گفتگو با نزدیکان و شخصیتهای لشکری و کشوری، به تبیین شخصیت و سیره رهبر شهید انقلاب میپردازد.
رادیو پیام؛ پیام همدلی
رادیو پیام با برنامههای «پیام همدلی» و «یک نکته، یک پیام» فعالیت گروههای جهادی و مردمی در خدمترسانی به زائران مراسم وداع و بدرقه را بازتاب میدهد و همزمان با ارائه پیامهای کوتاه آموزشی، نکات ایمنی و سلامت شرکتکنندگان در این آئین را اطلاعرسانی میکند.
رادیو معارف؛ رهبر مجاهد شهید
رادیو معارف با ویژهبرنامههای «رهبر مجاهد شهید» و «باید برخاست»، ضمن تبیین میراث فکری و معنوی رهبر شهید با حضور کارشناسان و نخبگان، اطلاعرسانی مبتنی بر منابع رسمی درباره مراسم تشییع و برنامههای مرتبط را در دستور کار خود قرار داده است.
رادیو صبا؛ در فراق پدر
رادیو صبا با ویژهبرنامههای «در فراق پدر» و «بدرقه نور»، روایتی عاطفی و میدانی از آئین وداع تاریخی با رهبر شهید انقلاب ارائه میکند. این برنامهها با بازخوانی سیره، گفتوگو با چهرهها و انعکاس حالوهوای سوگ و همدلی مردم، ابعاد فرهنگی و اجتماعی این مراسم را برای مخاطبان روایت خواهند کرد.
رادیو سلامت؛ جان فدا
رادیو سلامت با ویژهبرنامههای «جان فدا» و «بدرقه نور»، ضمن پوشش زنده مراسم وداع و تشییع در تهران، قم و مشهد، با ارتباط مستقیم با گزارشگران، اطلاعرسانی لحظهبهلحظه و گفتگو با کارشناسان و مسئولان، این آئین را برای مخاطبان روایت میکند.
ایرانصدا؛ خاطرات خودگفته رهبر شهید
ایرانصدا همزمان با مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب، کتاب گویای «خاطرات خودگفته رهبر شهید» را بهصورت رایگان منتشر کرده است؛ اثری که به روایت خاطرات دوران کودکی و نوجوانی و ابعاد کمتر دیدهشده از زندگی ایشان میپردازد.
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