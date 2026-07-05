حمیدرضا گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر از مشارکت این مجموعه در خدمت‌رسانی به عزاداران آیین بدرقه شهدای بیت رهبری خبر داد و اظهار کرد: کانون استان با تأمین بخشی از اقلام مورد نیاز موکب کانون در تهران، در این حرکت فرهنگی و مردمی نقش‌آفرینی کرده است.

وی با بیان اینکه این اقدام با همراهی کارکنان کانون انجام شد، افزود: اقلام مورد نیاز برای پشتیبانی از موکب مستقر در حسینیه میناب تهران تهیه و ارسال شد تا در فرآیند پذیرایی و توزیع غذای نذری میان عزاداران مورد استفاده قرار گیرد.

مشارکت در یک اقدام فرهنگی و مردمی

وی این حضور را نمادی از همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی خانواده کانون دانست و گفت: کارکنان، مربیان و خانواده‌های اعضای کانون پرورش فکری با مشارکت در این برنامه، ارادت خود را به مقام شامخ شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان تأکید کرد: مشارکت در چنین برنامه‌هایی، علاوه بر خدمت‌رسانی به مردم، زمینه تقویت روحیه همدلی و مشارکت اجتماعی را در میان اعضا و مربیان فراهم می‌کند.

گوهری با اشاره به برنامه‌های همزمان کانون در استان اظهار داشت: همزمان با برگزاری این مراسم، مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرهای مختلف کردستان نیز با اجرای برنامه‌های فرهنگی، ادبی و هنری متناسب با این ایام، در پاسداشت این مناسبت و همراهی با عزاداران مشارکت کردند.