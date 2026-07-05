سارقان مسلح طلاجات در دشتستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی روانبخش صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات توسط افراد مسلح در یکی از روستاهای دشتستان در اوایل تیرماه سالجاری، کارآگاهان پلیس بلافاصله با حضور در صحنه سرقت، اقدامات سرنخیابی و اطلاعاتی را آغاز کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان افزود: مأموران در کمترین زمان ممکن موفق به شناسایی باند ۴ نفره سارقان مسلح شدند و طی عملیاتهای جداگانه و ضربتی، هر چهار متهم را دستگیر کردند.
سرهنگ روانبخش تصریح کرد: در بازرسیهای انجام شده، طلاجات مسروقه و همچنین سلاح بکار رفته در سرقت از متهمین کشف شد.
وی گفت: سارقان در تحقیقات فنی به بزه انتسابی اعتراف صریح کردند و پس از بازآفرینی صحنه سرقت، با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.
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