سارقان مسلح طلاجات در دشتستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی روان‌بخش صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات توسط افراد مسلح در یکی از روستاهای دشتستان در اوایل تیرماه سالجاری، کارآگاهان پلیس بلافاصله با حضور در صحنه سرقت، اقدامات سرنخ‌یابی و اطلاعاتی را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان افزود: مأموران در کمترین زمان ممکن موفق به شناسایی باند ۴ نفره سارقان مسلح شدند و طی عملیات‌های جداگانه و ضربتی، هر چهار متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ روان‌بخش تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام شده، طلاجات مسروقه و همچنین سلاح بکار رفته در سرقت از متهمین کشف شد.

وی گفت: سارقان در تحقیقات فنی به بزه انتسابی اعتراف صریح کردند و پس از بازآفرینی صحنه سرقت، با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.