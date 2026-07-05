  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

سارقان مسلح طلاجات در دشتستان دستگیر شدند

سارقان مسلح طلاجات در دشتستان دستگیر شدند

بوشهر- فرمانده انتظامی دشتستان از دستگیری اعضای باند ۴ نفره سرقت مسلحانه طلاجات در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی روان‌بخش صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات توسط افراد مسلح در یکی از روستاهای دشتستان در اوایل تیرماه سالجاری، کارآگاهان پلیس بلافاصله با حضور در صحنه سرقت، اقدامات سرنخ‌یابی و اطلاعاتی را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان افزود: مأموران در کمترین زمان ممکن موفق به شناسایی باند ۴ نفره سارقان مسلح شدند و طی عملیات‌های جداگانه و ضربتی، هر چهار متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ روان‌بخش تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام شده، طلاجات مسروقه و همچنین سلاح بکار رفته در سرقت از متهمین کشف شد.

وی گفت: سارقان در تحقیقات فنی به بزه انتسابی اعتراف صریح کردند و پس از بازآفرینی صحنه سرقت، با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

کد مطلب 6879722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها