  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

قاتل فراری در دشتستان دستگیر شد

قاتل فراری در دشتستان دستگیر شد

بوشهر- جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری قاتل متواری یک فقره قتل مربوط به اسفندماه سال گذشته در دشتستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جوشن سهرابی اظهار کرد: پس از وقوع قتل مردی ۵۰ ساله در اسفندماه، شناسایی عامل جنایت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی دشتستان قرار گرفت و با اقدامات اطلاعاتی، هویت قاتل شناسایی و مشخص شد که به استان همجوار گریخته است.

وی افزود: با گسترش چتر اطلاعاتی، زمانی که متهم در نقاط کوهستانی قصد ملاقات با خانواده خود را داشت، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد که از وی یک قبضه کلت کمری و یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد.

سرهنگ سهرابی خاطرنشان کرد: متهم به انگیزه اختلافات قبلی به قتل اعتراف کرد و دو نفر دیگر نیز به اتهام اختفا و جابجایی قاتل (معاونت در قتل) دستگیر و روانه زندان شدند.

کد مطلب 6879730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها