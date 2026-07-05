قاتل فراری در دشتستان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جوشن سهرابی اظهار کرد: پس از وقوع قتل مردی ۵۰ ساله در اسفندماه، شناسایی عامل جنایت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی دشتستان قرار گرفت و با اقدامات اطلاعاتی، هویت قاتل شناسایی و مشخص شد که به استان همجوار گریخته است.

وی افزود: با گسترش چتر اطلاعاتی، زمانی که متهم در نقاط کوهستانی قصد ملاقات با خانواده خود را داشت، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد که از وی یک قبضه کلت کمری و یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد.

سرهنگ سهرابی خاطرنشان کرد: متهم به انگیزه اختلافات قبلی به قتل اعتراف کرد و دو نفر دیگر نیز به اتهام اختفا و جابجایی قاتل (معاونت در قتل) دستگیر و روانه زندان شدند.

