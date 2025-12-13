  1. استانها
قاتل جوان ۲۳ ساله در عالیشهر دستگیر شد

بوشهر- جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری قاتل جوان ۲۳ ساله‌ای که در شهر عالیشهر به قتل رسیده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره قتل در شهر عالیشهر، مأموران پلیس به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و تحقیقات اولیه نشان داد که فردی ۲۳ ساله با ضربات چاقو به قتل رسیده است.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت بررسی دقیق این پرونده، تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی استان برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این قتل وارد عمل شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: در بررسی‌های تخصصی، سرنخ‌هایی از قاتل به دست آمد که پس از انجام تحقیقات میدانی و استفاده از اطلاعات فنی، هویت قاتل شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی دستگیر شد.

سرهنگ سهرابی همچنین گفت: قاتل پس از دستگیری به ارتکاب قتل با انگیزه شخصی اعتراف کرد و تحقیقات تکمیلی در خصوص انگیزه دقیق این اقدام در حال انجام است.

