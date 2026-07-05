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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

انس ویژه قائد امت به مردم سیستان و بلوچستان

انس ویژه قائد امت به مردم سیستان و بلوچستان

زاهدان- پدر امت، شهید آیت الله سید علی خامنه ای، مهری ویژه به مردم استان سیستان و بلوچستان داشت.

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کد مطلب 6879763

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