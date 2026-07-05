https://mehrnews.com/x3cvpm ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷ کد مطلب 6879763 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷ انس ویژه قائد امت به مردم سیستان و بلوچستان زاهدان- پدر امت، شهید آیت الله سید علی خامنه ای، مهری ویژه به مردم استان سیستان و بلوچستان داشت. دریافت 36 MB کد مطلب 6879763 کپی شد مطالب مرتبط آزادی ۵۰ زندانی در سیستان و بلوچستان همزمان با آیین وداع رهبر شهید سرمایهگذاری ۷۴ میلیارد تومانی برای زیرساختهای آبی سیستان و بلوچستان اعزام زائران زابلی به مراسم تشییع رهبر شهید اعزام گروه های جهادی دلگان برای خدمات رسانی در مراسم تشییع رهبر شهید برچسبها زاهدان سیستان و بلوچستان اهل سنت علمای اهل سنت
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