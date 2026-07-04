به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سرگلزایی عصر شنبه در جلسه بررسی عملکرد طرح‌های عمرانی شهرستان مهرستان از تزریق ۷۴ میلیارد تومان اعتبار از محل ردیف‌های مختلف برای اجرای طرح‌های آبرسانی در شهرستان مهرستان خبر داد و گفت: از این میزان، ۴۵ میلیارد تومان از محل منابع داخلی و در اختیار شرکت تأمین و هزینه شده است تا روند اجرای پروژه‌های ارتقای شاخص‌های آب شرب این شهرستان شتاب گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، افزون بر اعتبارات پیش‌بینی‌شده در سند اجرایی، حدود ۴۵ میلیارد تومان از محل منابع مختلف برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار آبرسانی شهرستان مهرستان هزینه شده است.

سرگلزایی افزود: این اعتبارات برای اجرای خط انتقال آب از مخزن شهر مهرستان به شبکه توزیع با هدف تأمین پایدار آب شرب شهر، اجرای شبکه توزیع روستای سوروک و همچنین تأمین لوله مورد نیاز اتصال مجموعه حاجی‌آباد کوران به مخزن شهر مهرستان به منظور انتقال آب پایدار سد ماشکید به چهار روستای این مجتمع اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان افزود: در چارچوب سند اجرایی سال جاری، اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی آشار، مجتمع گورابک، مجتمع کهن جان‌محمد و آبرسانی به روستای زیارت در اولویت اجرای پروژه‌های شرکت قرار دارد.