https://mehrnews.com/x3cvpH ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷ کد مطلب 6879780 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷ اعزام کاروان ۲۶۰ نفره مردم بناب به مراسم بدرقه آقای شهید ایران بناب- کاروان ۲۶۰ نفره مردم شهرستان بناب با بدرقه مسئولان، برای حضور در آیین بدرقه و تشییع رهبر شهید عازم تهران شد. دریافت 26 MB کد مطلب 6879780 کپی شد مطالب مرتبط روایت خبرنگاران تبریزی که شبانه به تشییع خورشید رفتند کاروان مردمی بستانآباد برای بدرقه رهبر شهید عازم تهران شد صدوبیست و ششمین اجتماع مردم تبریز در فراق قائد شهید و بیعت با رهبری برچسبها بناب تشییع رهبر شهید انقلاب رهبر شهید
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