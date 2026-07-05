  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

اعزام کاروان ۲۶۰ نفره مردم بناب به مراسم بدرقه آقای شهید ایران

اعزام کاروان ۲۶۰ نفره مردم بناب به مراسم بدرقه آقای شهید ایران

بناب- کاروان ۲۶۰ نفره مردم شهرستان بناب با بدرقه مسئولان، برای حضور در آیین بدرقه و تشییع رهبر شهید عازم تهران شد.

دریافت 26 MB
کد مطلب 6879780

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها