مراغه ۱۷ کاروان مردمی را به آیین تشییع رهبر شهید اعزام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد یکشنبه ۱۷ کاروان مردمی از شهرستان مراغه در قالب ۱۷ دستگاه اتوبوس برای شرکت در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید عازم تهران شدند. این کاروان‌ها پس از حضور در مراسم، روز ۱۵ تیر به مراغه بازخواهند گشت.

علی امیری‌راد فرماندار مراغه در آیین بدرقه این کاروان‌ها با تأکید بر اهمیت حضور گسترده مردم در مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید، اظهار کرد: این حضور جلوه‌ای از اراده عمومی مردم در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، پاسداشت راه شهدا و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب است.

علی امیری‌راد با بیان اینکه کاروان‌های اعزامی با مشارکت اقشار و نهادهای مختلف سازماندهی شده‌اند، افزود: ۱۰ کاروان با حمایت اتاق اصناف، برنامه‌ریزی فرمانداری و ستاد هماهنگی، سه کاروان از دانشگاه مراغه، دو کاروان از دانشکده علوم پزشکی، یک کاروان از دانشگاه آزاد اسلامی و یک کاروان از آموزش و پرورش و شهرداری مراغه در این اعزام حضور دارند.

وی همچنین از اعزام دو کاروان دیگر به مشهد مقدس برای حضور در آیین تدفین رهبر شهید خبر داد و گفت: این کاروان‌ها در قالب دو دستگاه اتوبوس و دو دستگاه خودروی پشتیبانی راهی مشهد خواهند شد.

فرماندار مراغه در ادامه از برگزاری آیین پیاده‌روی جاماندگان در روز ۱۵ تیرماه خبر داد و افزود: مراسم بزرگداشت و اجتماع جاماندگان نیز از ساعت ۱۰:۳۰ همان روز در مسجد جامع مراغه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.