به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده، اظهار کرد: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۱۱:۳۳ امروز در عمق ۱۷ کیلومتری زمین محدوده ۲۱ کیلومتری شهرستان بستک در غرب هرمزگان را لرزاند.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع زمین‌لرزه ارزیابی‌های اولیه توسط دستگاه‌های مسئول و نیروهای محلی انجام شد که بر اساس گزارش‌های دریافت شده این زمین‌لرزه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی به همراه نداشته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی و خدماتی استان، خاطرنشان کرد: وضعیت منطقه آرام است و به‌صورت مستمر رصد می‌شود و در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.