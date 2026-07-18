تاکنون گزارشی از خسارت زلزله در هرمزگان دریافت نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، اظهار کرد: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر، ساعت ۰۰:۱۶ بامداد یکشنبه در عمق ۲۲ کیلومتری زمین، حوالی سرگز در استان هرمزگان به وقوع پیوست.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این زمین‌لرزه، تیم‌های ارزیاب و دستگاه‌های مسئول برای بررسی وضعیت منطقه و ارزیابی خسارات احتمالی در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

حسن‌زاده با بیان اینکه تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه دریافت نشده است، تصریح کرد: بررسی‌های میدانی همچنان ادامه دارد و در صورت دریافت هرگونه اطلاعات جدید، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان تأکید کرد: اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت مناطق تحت تأثیر این زمین‌لرزه متعاقباً اعلام خواهد شد.