تاکنون گزارشی از خسارت زلزله در هرمزگان دریافت نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، اظهار کرد: زمینلرزهای به بزرگی ۳.۷ ریشتر، ساعت ۰۰:۱۶ بامداد یکشنبه در عمق ۲۲ کیلومتری زمین، حوالی سرگز در استان هرمزگان به وقوع پیوست.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این زمینلرزه، تیمهای ارزیاب و دستگاههای مسئول برای بررسی وضعیت منطقه و ارزیابی خسارات احتمالی در حالت آمادهباش قرار گرفتند.
حسنزاده با بیان اینکه تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی ناشی از این زمینلرزه دریافت نشده است، تصریح کرد: بررسیهای میدانی همچنان ادامه دارد و در صورت دریافت هرگونه اطلاعات جدید، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان تأکید کرد: اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت مناطق تحت تأثیر این زمینلرزه متعاقباً اعلام خواهد شد.
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