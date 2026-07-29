به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده، اظهار کرد: زمینلرزهای به بزرگی ۳.۹ ریشتر ساعت ۰۷:۰۹:۲۹ صبح امروز (چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵) در عمق ۶ کیلومتری زمین و در محدوده سرگز–فارغان به وقوع پیوست.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع زمینلرزه تیمهای ارزیاب مدیریت بحران، فرمانداری و دستگاههای امدادی به حالت آمادهباش درآمده و بررسیهای میدانی انجام شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، تصریح کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از فرمانداری و دستگاههای امدادی این زمینلرزه هیچگونه خسارت جانی یا مالی به همراه نداشته و شرایط منطقه عادی است.
حسنزاده با اشاره به پایش مستمر وضعیت منطقه از شهروندان خواست اخبار و اطلاعیههای مربوط به حوادث طبیعی را تنها از طریق مراجع رسمی دنبال کرده و از توجه به شایعات خودداری کنند.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمینلرزه با بزرگی ۳.۹ ریشتر در مختصات ۲۷.۸۹ درجه عرض شمالی و ۵۶.۴۵ درجه طول شرقی و در عمق ۶ کیلومتری زمین ثبت شده است.
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